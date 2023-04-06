Gece kızı çayı ne işe yarar? Zayıflatır mı?

Gece kızı çayı içerisinde kiraz sapı, ıhlamur, tarçın, yeşil limon kurusu ve avokado yaprakları bulunan ve kilo vermeye yardımcı olduğu söylenen çaydır.
Gece kızı çayı içerisinde kiraz sapı, ıhlamur, tarçın, yeşil limon kurusu ve avokado yaprakları bulunan ve kilo vermeye yardımcı olduğu söylenen çaydır.
Gece kızı çayı son dönemde adı sıkça duyulan bitki çayları arasında yer alıyor. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından tercih edilen gece kızı çayı faydaları ile dikkat çekiyor.
GECE KIZI ÇAYI FAYDALARI
Gece kızı çayı içerisinde kiraz sapı, ıhlamur, tarçın, yeşil limon kurusu ve avokado yaprakları bulunuyor. Bu karışım sindirim sistemini aktif hale getirirken, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.
Yağ yakımını kolaylaştıran gece kızı çayı kullanımı sırasında kullananların beslenmelerine dikkat etmeleri, spor yapmayı sürdürmeleri gerekiyor.
Yani sadece bu çayı kullanarak kilo vermeyi düşünmek yanlış olacaktır. Hayal kırıklığına uğramamak için bu çayın bir destekleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.
GECE KIZI ÇAYI ZARARLARI
Bitkisel bir çay olan gece kızı çayının bir zararı bulunmamaktadır ancak içerisinde bulunan ıhlamurdan dolayı uykusuzluk sorunu yaşayan kişileri olumsuz etkileyebilmektedir. Aynı zamanda kronik hastalığı bulunan kişilerin de kullanmadan önce doktora başvurmaları tavsiye edilmektedir.