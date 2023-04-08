Daha ince ve keskin yüz hatları için Bişektomi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Onur Öztürk yanak inceltme estetiği olarak da bilinen bişektomi cerrahisi ile daha ince ve güzel yanaklara sahip olunabileceğini söyledi. Yüzün daha iyi bir görünüm kazanmasını sağlayan bişektomi ameliyatının aynı zamanda yanak inceltme cerrahisi olarak da bilindiğini belirten Op. Dr. Mehmet Onur Öztürk, "Bişektomi operasyonu ile daha belirgin elmacık kemikleri ve daha ince bir yüz hattına sahip olunabilir. Bişektomi yüzün daha uzun ve daha ince görünmesini sağlarken yüzde meydana gelen yuvarlak görünümün ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Bişektomi operasyonu geçiren hastalar ayakta tedavi gördükleri için yine aynı gün içerisinde taburcu olabilirler" dedi.



KİMLER BİŞEKTOMİ YAPTIRABİLİR?

Bişektomi operasyonunun normal kiloya ve yuvarlak bir yüze sahip 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlara uygulanabildiğini kaydeden Op. Dr. Öztürk "Bununla birlikte aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilere ve 45 yaşın üzerindeki hastalara önerilmemektedir. Bişektomi ayakta tedavi edilen bir ameliyat türüdür. Bişektomi, cerrahın yanakların içinde, yağ torbalarının yanında küçük bir kesi ile müdahale ederek yaptığı bir operasyon türüdür. İşlem her iki yanağa da uygulanır. Bişektomi ameliyatının tamamı 30 ila 45 dakika arasında sürer ve hasta aynı gün içerisinde taburcu edilir. Hastanede yatış gerektirmez" diye konuştu.

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