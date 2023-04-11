Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Gül suyu son zamanlarda en çok tercih edilen doğal cilt bakım ürünlerinin başında geliyor. Hafif ve doğal içeriği sayesinde cildi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı olan gül suyu cilt için harikalar yaratıyor.
Gül suyu son zamanlarda en çok tercih edilen doğal cilt bakım ürünlerinin başında geliyor. Hafif ve doğal içeriği sayesinde cildi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı olan gül suyu cilt için harikalar yaratıyor.
GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI
Gül suyu faydalı ve doğal içeriğinden dolayı kozmetik sektöründe en çok kullanılan malzemelerden biri... Satın aldığınız birçok ürünün içerisinde gül suyu olduğunu görürsünüz. Ferahlatıcı ve dinlendirici etkiye sahip olan gül suyunu kullananlar adeta ondan vazgeçemiyor.
Gül suyu, fazla yağların yüzünüzden giderilmesine yardımcı olur.
Sivilce ve akneleri önler. Tekrar oluşmasını engeller.
Gül suyu gözenek ve yağları temizler.
Cildinizin pH dengesini korur.
Yüzünüzdeki şişkinliği azaltır.
Doğal nemlendirici görevi görür.
Gül suyu ciltte oluşan kızarıklığı ve tahrişi giderir.
Cildinizi yeniler.
Gül suyu yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.