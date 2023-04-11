Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Gül suyu faydalı ve doğal içeriğinden dolayı kozmetik sektöründe en çok kullanılan malzemelerden biri... Satın aldığınız birçok ürünün içerisinde gül suyu olduğunu görürsünüz. Ferahlatıcı ve dinlendirici etkiye sahip olan gül suyunu kullananlar adeta ondan vazgeçemiyor.