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Haberler Sağlık Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Işıl ışıl, pürüzsüz, gözeneksiz bir cildiniz olsun ister misiniz? Özellikle cilt temizliğinde tonik olarak kullanılan doğal içerikli gül suyunu denediniz mi? İşte gül suyunun cildiniz üzerindeki faydaları...

11.04.2023, 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 16:32

Gül suyu son zamanlarda en çok tercih edilen doğal cilt bakım ürünlerinin başında geliyor. Hafif ve doğal içeriği sayesinde cildi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı olan gül suyu cilt için harikalar yaratıyor.

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Gül suyu faydalı ve doğal içeriğinden dolayı kozmetik sektöründe en çok kullanılan malzemelerden biri... Satın aldığınız birçok ürünün içerisinde gül suyu olduğunu görürsünüz. Ferahlatıcı ve dinlendirici etkiye sahip olan gül suyunu kullananlar adeta ondan vazgeçemiyor.

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Gül suyu, fazla yağların yüzünüzden giderilmesine yardımcı olur.

Sivilce ve akneleri önler. Tekrar oluşmasını engeller.

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Gül suyu gözenek ve yağları temizler.

Cildinizin pH dengesini korur.

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Yüzünüzdeki şişkinliği azaltır.

Doğal nemlendirici görevi görür.

Bunu kullanıyoruz! Sivilcelerden kurtuluyoruz

Gül suyu ciltte oluşan kızarıklığı ve tahrişi giderir.

Cildinizi yeniler.

Gül suyu yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

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