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Haberler Sağlık Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Hem lezzetli hem de faydalı olan hurma Ramazan'ın gelmesi ile birlikte sofraları şenlendirmeye başladı. Besin değerleri ve lifli yapısıyla tam bir şifa deporsu olan hurmanın çekirdekleri de kendisi kadar faydalı. Hurma çekirdeğinin faydalarını öğrenince çöpe atamayacaksınız! İşte hurma çekirdeğinin faydaları...

17.04.2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 08:52

Hurmanın kalbe şifalı olduğu rivayetlerle sabit. Peki hurma çekirdeğinin hiç duymadığınız kullanım alanları neler? İşte bol vitaminli aperatif meyvenin şifaları...

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Hurma sadece Ramazan Ayı'nda değil diğer aylarda da tüketilmeli.

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

DİYABETE ÇÖZÜM

Ramazanda hurma tüketiminin artmasıyla hurma çekirdeğini değerlendirmek isteyen vücuda faylarını duyduktan sonra hayrete düştü. Hurma çekirdeği kan şekeri ve diyabet gibi sorunları tedavi etmeye yardımcı olur.

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Yapılan araştırmalarına ardından hurma çekirdeğinin karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu özelliği bulunduğunu ortaya koydu.

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

ENFEKSİYONDAN HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE KORUNUN

Hurma çekirdeği özellikle mevsim geçişlerinde artan enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Patojenik virüslere karşı antiviral koruma olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde önemli rol oynar.

Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE CİLDİNİZİ ONARIN

Hurma çekirdeği içerisinde bulunan mineraller nedeniyle cilt hücrelerinin yenilenmesine, genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ciltte stres nedeniyle oluşan bozuklukları tedavi ederken güneş lekelenmesine karşı koruyucu özelliği vardır. Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir bu nedenle cilt bozukluklarını hızlıca tedavi eder.

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