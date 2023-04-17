Çekirdeğini atan pişman oluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Hurmanın kalbe şifalı olduğu rivayetlerle sabit. Peki hurma çekirdeğinin hiç duymadığınız kullanım alanları neler? İşte bol vitaminli aperatif meyvenin şifaları...
Hurmanın kalbe şifalı olduğu rivayetlerle sabit. Peki hurma çekirdeğinin hiç duymadığınız kullanım alanları neler? İşte bol vitaminli aperatif meyvenin şifaları...
Hurma sadece Ramazan Ayı'nda değil diğer aylarda da tüketilmeli.
DİYABETE ÇÖZÜM
Ramazanda hurma tüketiminin artmasıyla hurma çekirdeğini değerlendirmek isteyen vücuda faylarını duyduktan sonra hayrete düştü. Hurma çekirdeği kan şekeri ve diyabet gibi sorunları tedavi etmeye yardımcı olur.
Yapılan araştırmalarına ardından hurma çekirdeğinin karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu özelliği bulunduğunu ortaya koydu.
ENFEKSİYONDAN HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE KORUNUN
Hurma çekirdeği özellikle mevsim geçişlerinde artan enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Patojenik virüslere karşı antiviral koruma olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde önemli rol oynar.
HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE CİLDİNİZİ ONARIN
Hurma çekirdeği içerisinde bulunan mineraller nedeniyle cilt hücrelerinin yenilenmesine, genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ciltte stres nedeniyle oluşan bozuklukları tedavi ederken güneş lekelenmesine karşı koruyucu özelliği vardır. Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir bu nedenle cilt bozukluklarını hızlıca tedavi eder.