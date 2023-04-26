Dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu hangi hastalıklara iyi gelir?

Mutfakta sofralarımızdan eksilmeyen dereotu faydalarıyla şaşırtıyor. Akşam yemeklerinde salatalarda, dolmaların içerisinde sık kullandığımız bu faydalı besin iyi bir lif kaynağıdır. Dereotunun faydaları içerisinde bağışıklık sistemini koruması yer alır. Bunun yanı sıra kokusu ve tadıyla ağızda hoş bir tat bırakan dereotunun içerisinde fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko vardır. Zayıflamak isteyenler için sindirim sistemini düzenler ve hızlı kilo alımı sağlar. Peki dereotunun faydaları nelerdir?