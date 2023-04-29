HPV virüsünden korunma yolları

HPV'nin yaklaşık 200 kadar tipi olduğunu belirten Özel Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Bunlardan bazıları hiçbir hastalığa sebep olmazken bazıları genital siğiller yapmaktadır. (HPV 6-11). Yüksek riskli HPV tipleri de rahim ağzı kanserine neden olmaktadır.(HPV 16-18) HPV virüsünün önceden vücuttan atılamayacağı düşünülmekteydi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda HPV virüsünün ilk 1 yıl içerisinde yüzde 60'ının 2 yıl içinde de yüzde 90'ının atılabileceği gösterilmiştir" dedi.



HÜCRE YAPISINI BOZUYOR

Ancak HPV virüsünün vücuttan atılması için bağışıklık sisteminin güçlü olması önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Eğer bağışıklık sistemi güçlü değilse HPV hücre yapısını bozar ve rahim ağzında kanser öncesi lezyonlara yol açar. CIN1- CIN2-CIN3 ve nihayetinde de rahim ağzı kanseri gelişir. HPV'nin vücuttan atılmasında yaşın önemi büyüktür. Genç yaşlarda HPV vücuttan daha fazla atılırken ileriki yaşlarda HPV den kurtulmak daha zorlaşır. Ayrıca HPV'nin tipi de önemlidir" diye konuştu.



BU ÖNERİLERE DİKKAT

HPV 16 ve18'in daha fazla hücre harabiyeti yaptığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Bu tip virüslerden kurtulmak daha zor olmaktadır. Sigara kullanımı da önemli bir faktördür. Sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki aynı şekilde sigara ile rahim ağzı kanseri açısından da vardır. HPV den kurtulmak için önce sigarayı bırakmanız gerekir" dedi. Op. Dr. Neslihan Gürbüz HPV virüsünden korunmak için şu önerilerde bulundu: Tekrar bulaşı engellemek için prezervatif kullanın. İmmun sistem bozukluklarında HPV daha dirençli hale gelir. HPV'den kurtulmak için önce düzenli bir hayat sürmelisiniz. Bu yüzden direncinizi artırmak için uykunuza dikkat edin. Doğal ve organik gıdalarla beslenin. A,C, E vitaminleri ve beta karoten antioksidan vitaminlerdir. Vücut bağışıklığını artırırlar. Meyve ve sebzeyi bol bol tüketin.

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