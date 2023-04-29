Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut son yıllarda yeni uygulanmaya başlayan kapalı yöntemle kalp ameliyatlarının hastalara büyük avantajlar sağladığını söyledi. Doç. Dr. Yakut kalp ameliyatlarında devrim olarak nitelendirdiği kapalı ve endoskopik kalp ameliyatları hakkında detaylı bilgiler verdi. Halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarının son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydettiğini, bu değişim ve gelişmelerin hastalar içinde son derece konfor ve iyileşmede hız kazandırdığını belirten Doç. Dr. Necmettin Yakut, " Ülkemizde de bazı merkezlerde sınırlı sayıda endoskopik kalp ameliyatları yapılmaktadır. Ancak ciddi yetişmiş eleman ve tıbbi araç gereç nedeniyle rutin hale gelememiştir. Kapalı yöntemle kalp ameliyatı kısaca şöyledir. Koroner by pass cerrahisinde bacaktan greft yani safen ven ( toplardamar) alınması gerekmektedir. Ayak topuğundan kasığa kadar bacak açılarak bu işlem yapılmaktadır. Bu da ameliyat sonrası çeşitli dezavantajlara yol açmaktadır. Ağrı, hareketsizlik, ciddi ödem, geç iyileşme, yara açılmaları gibi. Oysa endoskopik yol ile safen çıkarma yaklaşık 2 cm'lik bir kesi ve bir kamera sistemi ile çıkarılmaktadır. Cilt altında herhangi bir dikişe gerek kalmamaktadır. Az önce saydığımız dezavantajlara maruz kalınması durumu yüzde 1'dir" dedi. Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Necmettin Yakut, " Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Ancak bazı dezavantajları vardır. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılmaktadır. Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" diye konuştu.



DENEYİMLİ BİR EKİP

Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, " Bu iki bileşen yan yana geldiği zaman rutin olarak bu ameliyatları uygulayabilirsiniz. Bu bileşenlerden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler. Endoskopik kalp ameliyatları için ameliyathanelerin ve kullanılan teknolojinin bu tür ameliyatlara uygun olması gerekmektedir. Hastanemizde bugüne kadar yapılan ameliyatlarda hastalarımızdan son derece olumlu sonuçlar aldık. Amacımız bir iki ay içerisinde tüm bypass ameliyatlarında bacaktan alınan damarın açık yöntemine son vererek tamamen endoskopik yol ile yani kapalı yöntemle çıkarılmasına geçmektir" dedi.



'EĞİTİMLER VERİYORUZ'

"Ege Bölgesi'nde tüm sağlık merkezleri içerisinde en fazla kapalı kalp ameliyatının yapıldığı merkezlerden biriyiz" diyen Doç. Dr. Yakut " Aynı zamanda ciddi bir eğitim kliniğiyiz. Kendi ekibimize eğitim verdiğimiz gibi ülkenin çeşitli şehirlerinden kamu ve özel hastanelerden meslektaşlarımız kapalı yöntem kalp ameliyatı için eğitim almaya gelmektedir. Bir süre sonra bu eğitimleri sertifikalı hale getirmek istiyoruz. Yine yurt dışından çeşitli merkezlerden bizimle temas halinde olup kapalı kalp ameliyatlarının başlaması için destek isteyen merkezler bulunmaktadır. Amacımız insanlarımıza ve hastalarımıza bu bilgi ışığında en iyi tedavi hizmetini vermek ve getirmektir. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi bizde halen çok şey öğreniyor ve öğretiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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