Bebek isteyenlerin güvenli adresi

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Ocak ayında hizmet vermeye başlayan Özel Sağlık Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, son teknoloji tanı ve tedavi yöntemleriyle bebek sahibi olmak isteyenlere güvenli bir adres sunuyor. Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı Direktörü Handan Şendağ, İzmir'de birçok insan için önemli bir hatırası olan ve Gözde Sağlık Grubu bünyesinde yeniden hizmet vermeye başlayan Özel Sağlık Hastanesi'nde deneyimli bir ekibi buluşturduklarını dile getirdi. Şendağ, "Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Kadirağa, Op. Dr. Zercan Kalı, Op. Dr. Tarık Göksel Gül ve Op. Dr. Özlem Soyutemizgül'ün yer aldığı deneyimli ve uzman bir kadroyla hizmet veriyoruz. Yeni bir merkez olduğumuz için son teknolojiye sahip laboratuvarımızda detaylı tanı ve tedavi hizmetleri de sunuyoruz. Bir tüp bebek merkezinde olması gereken laboratuvar, cerrahi ve diğer tedavi süreçlerini ekip olarak başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.



YENİ BİR TÜP BEBEK MERKEZİ

İzmir'e yeni bir tüp bebek merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Kadirağa da, "Tüp bebek merkezimizde her ebeveyn adayının tıbbi öyküsünün, fiziki ve duygusal ihtiyaçlarının farklı olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel tedavi planlaması yapıyoruz. Hastalarımız için uygun olmayan veya başarı olasılığı düşük olabilecek süreçlerden arındırılmış ve doğru şekillendirilmiş bir tedavi planı oluşturuyoruz. Tedavi sürecinin her adımında anne ve baba adaylarını detaylı şekilde bilgilendirmeyi önemsiyoruz. Tedavi sürecinde alanında öncü doktor ve sağlık personellerin yanı sıra; gelişmiş laboratuvar ve modern ameliyathanelerimizle dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Merkezimiz bünyesinde yumurta dölleme, sperm ve yumurta dondurma, mikroenjeksiyon tedavisi, tüp bebek genetik testi ve PRP tedavisi gibi uygulamalarla sağlıklı bebekleri ebeveynlerine kavuşturmak için hizmet sunuyoruz" diye konuştu.



CERRAHİ MÜDAHALELER

Tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Kadirağa, "Gebeliğe giden yolda başarı şansını artırabilmek için kişiye özel cerrahi müdahaleler de yapıyoruz. Laparoskopi ve Histereskopi yöntemlerinin yanı sıra; tüm dünyada kabul gören en son teknoloji olan Robotik Cerrahi yöntemiyle de hastalarımızı sağlığına kavuşturuyoruz. Ege Bölgesi'nde Tüp Bebek konusunda sayılı merkezler arasında yer alıyoruz" dedi.

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