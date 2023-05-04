  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

Uzmanların tavsiye ettiği, vücdumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içeriğinde bulundurdan dünyanın en sağlıklı meyveleri nelerdir? Başta kronik hastalıklar olmak üzere bağışıklık direncine kadar pek çok derde deva olan en sağlıklı 5 meyveyi sizler için derledik...

04.05.2023, 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 09:00

Bu 5 meyveyi beslenmenize dahil etmek birçok rahatsızlıktan kurtulmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak, sağlığınızı bir sonraki seviyeye taşıyacak.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

ANANAS

C vitamini ve manganez içeriği oldukça yüksektir. Proteinlerin sindirimini de kolaylaştıran bromelain varlığı nedeniyle harika anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde özellikle şişkinlik ve ödem sorunu yaşayan bireylerin de severek tüketebileceği bir meyvedir. Çünkü harika bir ödem attırıcıdır.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

GREYFURT

Her öğünden önce düzenli olarak yarım greyfurt yemek kilo vermeye yardımcı olur. Şeker içeriği oldukça az olduğu gibi, insülin direncini düşürmede de etkili bir meyvedir. Ancak etkileri çok güçlü olacağından düzenli tüketilecekse öncesinde bir uzmana danışılması önerilir.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

ELMA

Yüksek potasyum, lif ve B, C ve K vitaminleri içeriği sayesinde çok besleyicidir. Elma antioksidanları kalp sağlığını iyileştirmeye, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye ve tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olur.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

AVOKADO

Avokadonun, yağ oranı yüksektir ve bunun yüzde 60'ı tekli doymamış yağlardan gelir. Araştırmalar, kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mükemmel bir potasyum, folat ve lif kaynağıdır ve bunların tümü kalp ve kardiyovasküler sisteme fayda sağlar.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

Ek olarak başka bir çalışma, avokadonun yağ ve lif içeriğinin, iştahı düzenlemeye yardımcı olan tokluk hissine yol açtığını göstermiştir.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

YABAN MERSİNİ

Kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan en zengin antioksidanlar yaban mersininde bolca bulunmaktadır. Manganeze ek olarak lif ve C ve K vitamini de içerdiğinden vazgeçilmez bir meyvedir.

Her derde deva olan dünyanın en sağlıklı 5 meyvesi!

TÜKETMEDEN ÖNCE

Meyveler de ne kadar olsalar da belirli rahatsızlıklarda ve bazı ilaçların düzenli kullanımında tüketilmeleri önerilmez ya da belirli bir seviyenin altında tüketilmesi gerekir. Bu nedenle beslenmenizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce bir uzmana danışmanız büyük önem taşımaktadır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA