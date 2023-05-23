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Haberler Sağlık Antik Mısır'ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Antik Mısır'ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Hibiskus olarak da bilinen ebegümeci, içerdiği antioksidanlar ve mineraller sayesinde insan sağlığı üzerinde oldukça faydalı bir bitkidir. Ebegümeci, c vitamini ve mineraller açısından da oldukça zengindir. Peki, ebegümeci hangi hastalıklara iyi geliyor, ebegümeci çayı nasıl yapılır? Ebegümeci çayının faydaları nelerdir?

23.05.2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 10:49

Ebeügmeci çayı nasıl yapılır? Ebegümecinin faydaları nelerdir? İşte bu soruların yanıtı...

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

EBEGÜMECİ ÇAYININ FAYDALARI GENEL OLARAK ŞUNLARDIR:

Fiziksel dayanıklılığı artırır,

Sinir sisteminin çalışmasını normalleştirir,

Pelvik bölgedeki dolaşım bozuklukları ile ilgili problemlerin çözülmesine yardımcı olur,

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Prostat bezi hastalıklarına karşı yararlıdır,

Çeşitli üreme bozukluklarına karşı etkilidir,

Cildin, tırnak dokusunun ve saçın durumunu iyileştirmeye yardımcı olur,

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Kan damarlarını güçlendirir,

Uykuya dalma sürecini hızlandırır, sinir gerginliğini ve stresi azaltır,

Kan şekerini normalleştirir, açlığı kontrol etmeye yardımcı olur,

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

İdrar söktürücü etkisi vardır, ödemle mücadelede faydalıdır,

Metabolizmayı hızlandırır.

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

EBEGÜMECİ ÇAYI TARİFİ

Ebegümeci çayının tüm faydalarından yararlanmak büyük ölçüde doğru demlemeye bağlıdır. İçecekte en fazla miktarda faydalı madde tutmaya yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:

Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Bir kaba bir çay kaşığı ebegümeci dökün, bir bardak soğuk su dökün, 12 saat bekletin. Bu karışımı 15 dakika kısık ateşte kaynatın ve süzün.

Porselen bir demliğe 2 yemek kaşığı ebegümeci dökün, üzerine kaynar su dökün, demliği 10 dakika bir havluya sarın.

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