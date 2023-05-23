Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Ebeügmeci çayı nasıl yapılır? Ebegümecinin faydaları nelerdir? İşte bu soruların yanıtı...
Ebeügmeci çayı nasıl yapılır? Ebegümecinin faydaları nelerdir? İşte bu soruların yanıtı...
EBEGÜMECİ ÇAYININ FAYDALARI GENEL OLARAK ŞUNLARDIR:
Fiziksel dayanıklılığı artırır,
Sinir sisteminin çalışmasını normalleştirir,
Pelvik bölgedeki dolaşım bozuklukları ile ilgili problemlerin çözülmesine yardımcı olur,
Prostat bezi hastalıklarına karşı yararlıdır,
Çeşitli üreme bozukluklarına karşı etkilidir,
Cildin, tırnak dokusunun ve saçın durumunu iyileştirmeye yardımcı olur,
Kan damarlarını güçlendirir,
Uykuya dalma sürecini hızlandırır, sinir gerginliğini ve stresi azaltır,
Kan şekerini normalleştirir, açlığı kontrol etmeye yardımcı olur,
İdrar söktürücü etkisi vardır, ödemle mücadelede faydalıdır,
Metabolizmayı hızlandırır.
EBEGÜMECİ ÇAYI TARİFİ
Ebegümeci çayının tüm faydalarından yararlanmak büyük ölçüde doğru demlemeye bağlıdır. İçecekte en fazla miktarda faydalı madde tutmaya yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:
Bir kaba bir çay kaşığı ebegümeci dökün, bir bardak soğuk su dökün, 12 saat bekletin. Bu karışımı 15 dakika kısık ateşte kaynatın ve süzün.
Porselen bir demliğe 2 yemek kaşığı ebegümeci dökün, üzerine kaynar su dökün, demliği 10 dakika bir havluya sarın.