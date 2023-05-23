Antik Mısır’ın meşhur tarifi: Ebegümeci çayı!

Bir kaba bir çay kaşığı ebegümeci dökün, bir bardak soğuk su dökün, 12 saat bekletin. Bu karışımı 15 dakika kısık ateşte kaynatın ve süzün.

Porselen bir demliğe 2 yemek kaşığı ebegümeci dökün, üzerine kaynar su dökün, demliği 10 dakika bir havluya sarın.