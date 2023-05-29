Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?
Hatmi çiçeği çayı, sarı, pembe ve kırmızı gibi birden fazla renkleri olan bir çiçektir. Kurutulmuş hali ile çayı yapılan hatmi çiçeği faydaları uzmanlar tarafından da onaylanır. Aktarlarda kurutulmuş haliyle satılan hatmi çiçeği bitki çaylarında olan demleme yöntemiyle yapılabiliyor. Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir:
Hatmi çiçeği çayı yapmak için ilk olarak su kaynatmak gerekir. Demleme yöntemiyle tüketilmesi önerilen hatmi çiçeği çayı yaparken su çiçekten ayrı olarak kaynatılır.
Daha sonra kaynayan suyun içerisine yaklaşık olarak iki çay kaşığı hatmi eklenir.
5 - 6 dakika kadar demlenmesi beklenen hatmi çiçeği çayı yaprakları süzülür.
Tadı biraz acı olduğu için bal ile tatlandırılarak tüketilebilir.
Günde en fazla iki defa tüketilmesi gereken hatmi çiçeği çayı gün boyu soğuk suda bekletilerek de tüketilebilir. Özellikle cilt için kullanmak isteyenler hatmi çiçeği çayı tarifi bu şekilde yapılarak ciltte kullanılabilir. Herhangi bir zararı bulunmayan hatmi çiçeği çayını hemen herkes tüketebilir. Oldukça hoş bir kokuya sahip olduğundan dolayı kişiyi rahatsız etmez ve tüketimi kolaydır.