Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Hatmi çiçeği çayının en bilinen ve belirgin faydası öksürüğü kesmesidir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara iyi gelir.



Mide sorunu yaşayan kişiler hatmi çiçeği çayı tüketebilir. Hatmi çiçeği çayı mide hastalıklarında oldukça faydalıdır.



Hazımsızlık problemi ve gaz sancısı gibi problemler yaşayanlar hatmi çiçeği çayını düzenli olarak tüketir ise bir rahatlama hisseder.



Hatmi çiçeği çayı doğal bir ağrı kesici olarak bilinir ve iltihap kurutucu özelliği de bulunur.



İdrar sökücü olarak kullanılan hatmi çiçeği çayı idrar yolu enfeksiyonlarına oldukça faydalıdır.



Hatmi çiçeği çayı düzenli bir şekilde tüketildiği zaman cilt sağlığı için olumlu faydaları bulunur.



Hatmi çiçeği suyu ile saçlar yıkandığı zaman saçların daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşması sağlanır.



Stresi azaltmaya yarar ve aynı zamanda bir rahatlama sağlar.



Diş ve diş eti problemleri için de gargara yapılarak tüketilebilir.