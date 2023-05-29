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Haberler Sağlık Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Ebegümeciler familyasında yer alan ve alternatif tıp alanında sık bir şekilde kullanılan bitkilerden biri olan hatmi çiçeğinin en belirgin özelliği öksürüğe iyi gelmesidir. Peki hatmi çiçeğinin diğer özellikleri nelerdir? Hatmi çiçeği hangi hastalıklara iyi gelir? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

29.05.2023, 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 15:37

Halk arasında birçok farklı isimle anılan hatmi çiçeğinin en belirgin faydası öksürüğe iyi gelmesidir. Bitkiler çok uzun yıllardır sağlık alanında kullanılır. Genel olarak kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklar için ilaç kullanmak istemeyenler bitkilerin faydalarından yararlanır. Alternatif tıp alanında sık bir şekilde kullanılan bitkilerden biri de hatmi çiçeğidir.

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Hatmi çiçeği çayı hem bazı hastalıklara hem de cilde birçok faydası olan bir bitki çayıdır. Ciltte oluşan sivilce lekelerini gidermeye yarayan hatmi çiçeği çayı aynı zamanda yüzde meydana gelen yaşlılık çizgilerini de önlemeye yardımcı olur. Bir gün boyunca suda bekletip bir pamuk yardımıyla yüze sürüldüğü zaman ciltte oluşan sivilce lekelerinin ve yaşlılık çizgilerinin kaybolması işine yarar. Hatmi çiçeği çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Hatmi çiçeği çayının en bilinen ve belirgin faydası öksürüğü kesmesidir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara iyi gelir.

Mide sorunu yaşayan kişiler hatmi çiçeği çayı tüketebilir. Hatmi çiçeği çayı mide hastalıklarında oldukça faydalıdır.

Hazımsızlık problemi ve gaz sancısı gibi problemler yaşayanlar hatmi çiçeği çayını düzenli olarak tüketir ise bir rahatlama hisseder.

Hatmi çiçeği çayı doğal bir ağrı kesici olarak bilinir ve iltihap kurutucu özelliği de bulunur.

İdrar sökücü olarak kullanılan hatmi çiçeği çayı idrar yolu enfeksiyonlarına oldukça faydalıdır.

Hatmi çiçeği çayı düzenli bir şekilde tüketildiği zaman cilt sağlığı için olumlu faydaları bulunur.


Hatmi çiçeği suyu ile saçlar yıkandığı zaman saçların daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşması sağlanır.

Stresi azaltmaya yarar ve aynı zamanda bir rahatlama sağlar.

Diş ve diş eti problemleri için de gargara yapılarak tüketilebilir.

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

HATMİ ÇİÇEĞİ ZAYIFLATIR MI?

Midedeki sıvı ile karıştırıldığı zaman mideyi şişirdiği ve bu da tok tutma hissi yarattığı cevabı verilir. Önerilen miktarda tüketilen bu çay kilo verdirici biz özelliğe sahiptir. Uzman kontrolünde ve diyet ve spor eşliğinde tüketilmesi gereken çayın günlük miktarı aşılmadan tüketilmesi gerekir.

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Adet gecikmesi durumlarında da en çok kullanılan bitki çaylarından biri hatmi çiçeği çayıdır. Hatmi çiçeği ve civanperçemi karıştırıldığı zaman adet söktürücü bir bitki çayı elde edilir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Civanperçemi ile birleştiğinde etkili bir bileşim olan bu çay adet söktürmede faydalıdır. İçinde bulunan betain sayesinde adet döneminde oluşan sancıları da azaltır.

Hatmi çiçeği ne işe yarar? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hatmi çiçeği çayı, sarı, pembe ve kırmızı gibi birden fazla renkleri olan bir çiçektir. Kurutulmuş hali ile çayı yapılan hatmi çiçeği faydaları uzmanlar tarafından da onaylanır. Aktarlarda kurutulmuş haliyle satılan hatmi çiçeği bitki çaylarında olan demleme yöntemiyle yapılabiliyor. Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir:

Hatmi çiçeği çayı yapmak için ilk olarak su kaynatmak gerekir. Demleme yöntemiyle tüketilmesi önerilen hatmi çiçeği çayı yaparken su çiçekten ayrı olarak kaynatılır.

Daha sonra kaynayan suyun içerisine yaklaşık olarak iki çay kaşığı hatmi eklenir.

5 - 6 dakika kadar demlenmesi beklenen hatmi çiçeği çayı yaprakları süzülür.

Tadı biraz acı olduğu için bal ile tatlandırılarak tüketilebilir.

Günde en fazla iki defa tüketilmesi gereken hatmi çiçeği çayı gün boyu soğuk suda bekletilerek de tüketilebilir. Özellikle cilt için kullanmak isteyenler hatmi çiçeği çayı tarifi bu şekilde yapılarak ciltte kullanılabilir. Herhangi bir zararı bulunmayan hatmi çiçeği çayını hemen herkes tüketebilir. Oldukça hoş bir kokuya sahip olduğundan dolayı kişiyi rahatsız etmez ve tüketimi kolaydır.

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