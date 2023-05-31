Yaz aylarında cilt bakımı daha önemli

KOZMETİK sektörünün öncü firmalarından olan Nazar Skin Büyüme ve Sistem Genişletme Müdürü Yalçın Aslan Ayyıldız, yaz aylarında cilt bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Cilt bakımının mevsim gözetmeksizin vücuduna uygulanması gerektiğini anlatan Ayyıldız, "Yaz mevsiminde açık havada daha fazla vakit geçiriyoruz.

Doğal olarak da cildimiz çevresel faktörlere daha fazla maruz kalıyor. Bu nedenle cilt bakımı yaz aylarında, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Gün boyu maruz kalınan kirli hava, ter ve gözeneklerde biriken yağ salgısının uzaklaştırılması için cilt uygun bir temizleyici ile temizlenmeli" dedi.

GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN

AYYILDIZ, "Yaz aylarında cildimizin en büyük düşmanı sıcak hava, güneşten gelen UV ışınları, hatta klimalı ortamlar. Bunlar ciltte kuruluk ve lekelere neden olabiliyor. Güneş, deri yaşlanmasının bir numaralı nedeni ve leke oluşumuna yol açmakta. Onun için cilt bakımına daha fazla ihtiyaç duyulmalıdır. Güneş koruyucu krem ve kuruluğu engellemek için nemlendirici kullanmak gerekmektedir. Güneşe çıkmadan en az 20 dakika öncesinde cilde uygun, yüksek koruma faktörlü bir güneş koruyucu tercih edilmeli ve bu belli aralıklarla tekrar edilmeli. Eğer bu yapılmazsa istenmeyen kırışıklıklar, sarkmalar, lekelenmeler gibi durumlardan kaçmak zorlaşacaktır" dedi.