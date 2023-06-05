Kum döktüren besinler

KEKİK

Kekik, kum oluşumu önlediği gibi kum dökerken yaşanan ağrıyı da hafifletir. Kekik çayı hazırlayarak düzenli şekilde içerseniz; böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını ve kumların daha kolay atılmasını sağlayabilirsiniz. Kum dökme bitkisel olarak kekik kullanıldığında daha rahat bir süreç olarak atlatılabilir.



AVOKADO YAPRAĞI

Avokado yaprağı kum dökme konusunda oldukça etkilidir. 15 gün boyunca avokado yaprağından hazırladığınız bitki çayını tüketebilirsiniz. Avokado yaprağı idrar yolunda oluşan kristallerin çözülmesini kolaylaştırarak, kum dökme şikayetini ortadan kaldıracaktır.



ARDIÇ MEYVESİ

Ardıç meyvesi, idrar yollarını koruma görevini taşımaktadır. Ardıç meyvesini düzenli ve ölçülü tüketenlerin kum dökme hastalığına yakalanma riski çok düşük. Ayrıca kum dökme şikayeti olanlar düzenli olarak ardıç meyvesi tüketerek kristallerin temizlenmesine destek olabilir.



KUŞBURNU

Kum dökme esnasında en çok rahatsız edici şey oluşan ağrılardır. Kuşburnu ezmesi ya da çayı, kum dökme esnasında meydana gelen sancıları hafifletmektedir. Kuşburnunda yer alan antioksidan maddeler, vücutta çözünmesi zor olan kimyasal bileşikleri çözer ve idrar yoluyla atılmasını kolaylaştırır.



LİMON SUYU

Limon suyu sitrat açısından zengin bir besindir. Böbrek taşı ve kum dökme problemi için önerilen limon suyu, doğal içilmelidir. Her sabah kahvaltıdan önce ılık suyun içine yarım limon sıkınız ve 10 gün boyunca aç karnına içiniz. Limon suyu idrar yollarını temizleyerek kumların atılmasını hızlandıracaktır.



TURŞU SUYU

Sirke ile hazırlanan turşu suyunun kum dökme için etkisi oldukça büyüktür. Gün içinde içeceğiniz 1 bardak turşu suyu, kum dökmenin yaşattığı etkileri ortadan kaldıracaktır. Turşu suyu böbrekleri rahatlatan bir güce sahiptir.



SARIMSAK

Sarımsakta allisin maddesi yer alır. Bu faydalı madde böbreklerde oluşan taşların kolayca atılmasını sağlar. Antibiyotik etkili sarımsak, idrar yollarındaki enfeksiyonu da temizler ve kum dökme sürecini daha rahat atlatmanızı sağlar. Kum dökenler ne yemeli sorusuna cevaben yemeklere

eklenecek sarımsakların etkili olabileceği söylenmektedir.



YEŞİL ÇAY

Düzenli yeşil çay tüketenlerin böbrek fonksiyonları sağlıklı şekilde işlediği için kum oluşumu da önlenir. Şayet kum dökme sorunu ile yeni tanıştıysanız ve bu durumdan bitkisel yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız gün içinde 2 fincan taze yeşil çay tüketebilirsiniz. Kum dökmek için sıcak bitki çayları arayışınız varsa yeşil çayı deneyebilirsiniz. Yeşil çay böbreklerin ve idrar yollarının temizlenmesini kolaylaştırmaktadır.



ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinde bulunan faydalı asitler, kum dökme sorununu ortadan kaldırmaktadır. Elma sirkesi ile hazırlanan salata ve turşu gibi besinleri tüketerek, etkilerini görebilirsiniz. Kum dökmenin meydana getirdiği ağrı ve sancıdan kurtulmak için 2 litre suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek gün içinde içebilirsiniz.



KUM DÖKTÜĞÜNÜZÜ NASIL ANLARSINIZ?

İdrarı tamamen boşaltamama

İdrar yaparken yanma

İdrarda kötü koku

Sürekli idrara çıkma isteği

Bulantı ve kusma hissi

Sindirim sisteminin bozulması, kabızlık ve ishal

Kasıklarda kramp ve ağrı

Enfeksiyon durumunda ateş ve titreme

İdrarda görülen kum benzeri küçük cisimler

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