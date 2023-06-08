Bakan Koca’dan SMA hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. SMA konusunda son derece hassas olduklarını ifade eden Koca, hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Koca, "SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusunda, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi. Etkili olduğu hasta grubunda uygulamaya geçilecek" dedi.

İLAÇLAR DA ÜRETİLECEK

Konuyla ilgili önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Koca, "Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" dedi.

SAĞLIKLI YAŞ ALMA

Sağlıklı yaşam konusunda önemli adımları olduğunu aktaran Koca, "65 yaş üstü vatandaşlarımıza, 250 kişiye bir hekim ve iki hemşire oranıyla hizmet vereceğimiz bir sistemi duyurmuştuk. Büyüklerimizin sağlık durumlarını yakın takip etmek üzere; Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması için yönetmeliğimiz yayımlandı. 80 yaş üstünden başlamak üzere projemizi hayata geçiriyoruz. Yani her 250 kişi için bir yaşam merkezi, bir hekim, iki hemşire, bir tıbbi sekreter olmak üzere planladığımız bir uygulama. Büyüklerimizin sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor" dedi

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMASI ÜLKE GENELİNDE BAŞLIYOR

AİLE diş hekimliği uygulamasının 3 ilde pilot olarak başladığını hatırlatan Koca, "Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yapılacak" dedi.