Buna ihtiyacınız olacak: Doğanın bir mucizesi sirke anası

SİRKE ANASININ FAYDALARI

Zengin Demir Kaynağı

Journal of the American College of Nutrition'ın Şubat 2015 sayısında çıkan bir araştırma, anne sirkenin biyoaktif bileşenlerini belirledi. Değerlendirmenin ardından yazarlar, sirke annesinin demir bakımından yüksek olduğunu keşfettiler. Vücudun kanda oksijen taşıyan protein hemoglobini oluşturması için demir gereklidir. Ek olarak, demir normal büyüme, gelişme ve hücresel işlevde rol oynar.

İyi Fenolik Bileşik Kaynağı

Bitkiler, fitokimyasallar olarak bilinen çok sayıda yararlı bileşik üretirler. Bunlar temel besinler olmasa da sağlıkta rol oynarlar. Sirkenin annesi, bu bileşiklerin iyi bir kaynağıdır. Sirkenin annesindeki fitokimyasallar fenolik asitler kategorisine girer ve diğer fitokimyasal bileşiklerle birlikte bu maddeler hastalıklara karşı koruma sağlar. Elma sirkesinin annesi ve nar sirkesinin annesindeki başlıca fenollerden biri, çay ve üzümde de bulunan bir madde olan gallik asittir.

Prebiyotik yönünden zengin

Victoria Rose'un "Elma Sirkesi" kitabına göre, sirkenin annesi prebiyotik adı verilen sindirilemeyen karbonhidratlar açısından zengindir. Prebiyotikler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakteriler için besin görevi görür. Prebiyotik yiyecekler yediğinizde, iyi bakteriler büyüyebilir ve gelişebilir. Probiyotikler zararlı bakterileri dışarıda bırakır ve dengeli bir dost bakteri popülasyonu sindirim sisteminizi sağlıklı tutar. Prebiyotikler, alerji ve gastrointestinal enfeksiyon riskini azaltır.

B vitaminleri içerir

Rose, sirkenin annesinin iyi bir B vitamini kaynağı olduğunu yazıyor. B kompleks vitaminleri, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan enerji üretebilmesi için birlikte çalışır. B vitaminleri ayrıca sinir sisteminizi sağlıklı tutar; Eksiklik, karıncalanma hissi hissettiğinizde periferik sinir sorunlarına neden olur. B vitaminlerinin bir diğer önemli rolü, vücudun oksijen ve besinleri dolaştırmak için kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olmaktır. Yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri diğer B vitamini kaynaklarıdır.

Cildinizi ve tırnak sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir

Elma sirkesi doğal antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde daha sağlıklı cilt ve tırnaklar için doğal bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Toner olarak uygulandığında, cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olabilir ve pürüzsüzleştiren ve yumuşatan bir peeling etkisi vardır. Ve sert, çatlamış topuklar veya hafif mantar tırnak enfeksiyonları için elma sirkesi genellikle ayak ıslatma olarak kullanılır.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur

Kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmak önemlidir ve araştırmalar elma sirkesinde bulunan asetik asidin faydalı olabileceğini göstermiştir. Aslında, yüksek karbonhidratlı bir yemekten önce 4 çay kaşığı sirke içmek kan şekerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminizi destekleyebilir

Önlemek, tedavi etmekten daha iyidir, bu nedenle bağışıklık sisteminizi korumak, hastalıkları ve enfeksiyonları önleme olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir. İşte ham elma sirkesindeki sağlıklı bakteriler devreye giriyor. Araştırmalar, sağlıklı bakterilerin hastalanırsanız daha çabuk iyileşmenize yardımcı olabileceğini buldu.