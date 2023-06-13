Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

MAYDANOZ SUYU İLTİHABI SÖKER Mİ?

Maydanoz suyu bağırsak, mide gibi organlardaki fazla tuzun idrarla dışarı atılmasına vücudu toksinlerden arınması yardım eder. Bu özelliği iltihaplar için de geçerlidir. Maydanoz suyu özellikle idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki, vücutta oluşan iltihaplar çok çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle mutlaka bir uzman görüşü gerekmektedir.

ADET DÖNEMİNDE MAYDANOZ SUYU İÇİLİR Mİ?

Kadınlar regli döneminde şiddetli ağrılarla baş etmek zorunda kalabilir. Bu dönemlerde doktor kontrolünde yazılmış ilaçlar ve bitki çayları oldukça etkilidir. Adet döneminde en sık tercih edilen bitkilerden biri de maydanoz suyudur. Özellikle adet söktürücü olarak kullanılan maydanoz suyunu içtikten sonra beklenmeyen bir yan etki görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Maydanoz suyunun adet döneminde belirgin bir zararı bulunmasa da etkilerin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır.