Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

Maydanoz sapından yeşilliğine kadar vitamin ve minerallerle doludur. Genellikle yemek ve salata yaparken atılan sapları kaynatılarak değerlendirilebilir. Yapraklarına oranla daha sert yapıda olan maydanoz sapını çoğu kişi tüketmekte zorlanır. Bu nedenle sapları kaynatarak içmek önerilir. Kaynatılan maydanoz sapı suyu vücudunuzdaki zararlı etkenleri idrar yoluyla atmanıza yardım eder. Regli ağrısında da etkili olduğu bilinen maydanoz suyunun tüm faydalarını sizler için derledik. Ayrıca maydanoz suyunu nasıl tüketmeniz gerektiğini de haberimizden öğrenebilirsiniz… Maydanoz suyu kaç gün içilmelidir? Maydanoz suyu aç karnına mı, tok karnına mı içilir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları…