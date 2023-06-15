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Haberler Sağlık Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Bir çeşit devedikeni olan enginar sağlıklı beslenme açısından oldukça önem taşımaktadır. Fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin olan enginarda A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır. Peki bu kadar besleyici ve yararlı olan enginarın faydaları nelerdir?

15.06.2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 08:58

Enginarlar, Akdeniz bölgesine özgüdürler, bu yüzden öncelikle mutfaklarında bu kadar önemli bir rol oynarlar. Enginarlar Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika'da bulunabilir, ancak Asya ülkelerinde daha az rastlanırlar. Enginarın yenilebilir kısmı, tamamen çiçeklenmeden önce çiçek kafasındaki tomurcuktur. Bu kısım tamamen çiçeklendikten sonra sert ve neredeyse yenmez hale geldiklerinden zamanlama onları geliştirmede anahtardır. Enginarlar, öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek, kolesterolü düşürmek ve diyabet, ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilirler.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

ENGİNARIN FAYDALARI

A, B ve C vitaminleri içerir. Ayrıca potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, iyot gibi çok çeşitli mineralleri de yapısında bulundurur.
Kolesterolü düzenler.

Karaciğere büyük faydası vardır.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Bu şifalı bitkinin yaprakları kan şekerini düzenler, diyabet yani şeker hastaları mutlaka tüketmelidir.

İdrar söktürücüdür.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Düzenli tüketimiyle vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz.

Stresi engellemesi de faydaları arasındadır.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Bu şifalı bitki sayesinde parlak ve capcanlı saçlara kavuşabilirsiniz. Ayrıca tırnakların kırılmasını ve zarar görmesini de engeller.

Ciltteki hücreleri yeniler.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Mide ağrılarına fayda sağlar.

İçerdiği vitaminler sayesinde kalbe iyi gelir. Kalp için şifa kaynağıdır.

Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Sinir sisteminin düzenlenmesine de yardım eder.

Böbrekler için şifa kaynağıdır.

Özellikle prostat kanserine ve meme kanserine karşı koruma sağlaması da enginarın faydaları arasındadır.
Beyni korur.

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