Enginarın faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Enginarlar, Akdeniz bölgesine özgüdürler, bu yüzden öncelikle mutfaklarında bu kadar önemli bir rol oynarlar. Enginarlar Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika'da bulunabilir, ancak Asya ülkelerinde daha az rastlanırlar. Enginarın yenilebilir kısmı, tamamen çiçeklenmeden önce çiçek kafasındaki tomurcuktur. Bu kısım tamamen çiçeklendikten sonra sert ve neredeyse yenmez hale geldiklerinden zamanlama onları geliştirmede anahtardır. Enginarlar, öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek, kolesterolü düşürmek ve diyabet, ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilirler.