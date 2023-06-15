  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

Yemeklere lezzet katan hoş kokusuyla rahatlatıcı etki sunan, çay olarak tüketilebilen nane, yapraklarıyla cilt bakımında önemli bir rol oynar. Antibakteriyel özelliklere sahip nane yaprakları, cilt sağlığını korumada faydalı olan besinlerle yüklüdür. Ayrıca mükemmel bir temizleyici, toner ve nemlendirici görevi görür. Peki nane yaprakları neye iyi gelir?

15.06.2023, 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 09:56

Nane, doğanın hem kolay yetişen de sağlık deposu bitkilerinden biri. Böylece sadece yerken değil aynı zamanda cilde uygulama da büyük etkiler ortaya çıkarıyor. İşte cilt bakımı rutininize nane yaprağı eklemenin bilinmeyen bazı faydaları.

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

SİVİLCELERİ TEDAVİ EDER

Nane yaprakları, ciltteki sebum yağının salgılanmasını kontrol eden salisilik asit ve A vitamini bakımından zengindir. Yağlı cilde sahip kişiler sivilce patlamalarına daha yatkındır. Nane yapraklarının anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri iltihaplanmayı önler ve aynı zamanda akneyi tedavi eder. Yapmanız gereken tek şey sivilce üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve kuruyana kadar 15 dakika bekletmektir. Bu sivilce izlerini ortadan kaldıracak ve ayrıca cildin gözeneklerini temizleyecektir.

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Nane yapraklarındaki güçlü anti-inflamatuar özellikler, kesiklerin, yaraların, sivrisinek ısırıklarının ve hatta kaşıntılı cildin iyileşmesine yardımcı olur. Nane yaprağı suyunu çıkarmanız ve cildin enfekte bölgesine uygulamanız gerekir. Bu, yaraların iyileşmesine yardımcı olacak ve ayrıca ciltteki tahriş ve yanma hissini de yatıştıracaktır.

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

CİLDİ NEMLENDİRİR VE RENGİNİ DÜZENLER

Nane yaprakları, cildin doğal olarak renginin düzenlenmesine yardımcı olan hafif bir büzücü görevi görebilir. Gözeneklerdeki kiri temizler ve cildi esnek ve iyi nemlendirilmiş bir tonla canlandırır. Ayrıca cildinize kan dolaşımını iyileştirmede faydalı olacak, kırışıklıkları ve ince çizgileri önleyecektir. Nane yaprağı paketini yüzünüze uygulayın ve temiz su ile durulamadan önce 20-25 dakika bekletin.

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

KOYU HALKALARI AZALTIR

Nane yapraklarındaki antioksidanlar, göz altındaki koyu halkaları azaltmak için en iyi seçeneklerden biridir. Bu çok basit bir işlem çünkü tek yapmanız gereken koyu halkaların üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve gece boyunca kalmasına izin vermek. Bu, göz altındaki cilt tonunu hafifletecek ve koyu halkaların görünümünü azaltacaktır.

Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

CİLDİ AYDINLATIR

Nane yaprakları, sürekli kirliliğe maruz kalmasına rağmen ciltte leke ve kızarıklık oluşmasını önleyen antiseptik özellikler bakımından zengindir. Ayrıca doğrudan güneş ışığı altında uzun süre ciltte oluşan hasarı azaltır. Kusursuz ve ışıltılı bir görünüm için donuk cildinize nane yaprağı özü uygulayın. Etkili sonuçlar için işlemi ayda bir kez tekrarlayın.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA