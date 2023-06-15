Faydalarını duyunca yeni cilt bakımı ürününüz olacak!

SİVİLCELERİ TEDAVİ EDER

Nane yaprakları, ciltteki sebum yağının salgılanmasını kontrol eden salisilik asit ve A vitamini bakımından zengindir. Yağlı cilde sahip kişiler sivilce patlamalarına daha yatkındır. Nane yapraklarının anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri iltihaplanmayı önler ve aynı zamanda akneyi tedavi eder. Yapmanız gereken tek şey sivilce üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve kuruyana kadar 15 dakika bekletmektir. Bu sivilce izlerini ortadan kaldıracak ve ayrıca cildin gözeneklerini temizleyecektir.