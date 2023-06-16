Karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Karanfilin faydaları, bu gıdayı tüketenler ve besin değerleri hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Baharat olarak kullanıldığında, karanfilin sağlığa faydaları ve yan etkileri düşüş gösterebilmektedir. Karanfilin faydalarının yanı sıra kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Tıbbi ürün olarak kullanıldığında karanfil vücutta hem istenen hem de istenmeyen etkilere neden olabilir. Peki, karanfilin faydaları nelerdir, hangi besin değerlerine sahiptir?

Araştırmayla kanıtlanmayan kullanımlar arasında diş ağrısı, ağız cerrahisinden sonra "kuru soket", ağız veya boğaz tahrişi, öksürük, mide rahatsızlığı, kusma, ishal ve diğer durumlar yer alır.