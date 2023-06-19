Yeşil mercimeğin faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Çeşitli çalışmalar mercimek gibi yüksek lifli gıdaları tüketmenin kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. Mercimek aynı zamanda kalp sağlığı için büyük önemi olan folat ve magnezyum açısından da iyi bir kaynaktır. Folat, homosistein seviyelerini azalttığı için kalp hastalığı için ciddi olan bu risk faktörünü ortadan kaldırabilmektedir. Diğer yandan, magnezyum eksikliği ise doğrudan kalp hastalığı ile ilişkilidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeşil mercimek tüketimi kalp sağlığını korumak için birebir olabilmektedir.

ENERJİ VERİR

Yeşil mercimek sahip olduğu lif ve kompleks karbonhidratlar nedeniyle enerjiyi sürekli artırabilmektedir. Mercimek vücuda oksijen taşıma, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR

Lif açısından zengin olan gıdalar sindirim sistemini geliştirmek için benzersizdir. Bu nedenle, yeşil mercimek tüketerek bağırsak hareketlerini optimize ederek sindirime destek olursunuz. Aynı zamanda kabızlık probleminin ortadan kaldırılması için de oldukça faydalıdır.