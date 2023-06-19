Yeşil mercimeğin faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

KANSERLE MÜCADELE EDER
Yeşil mercimek tüketimi bazı kanser türleriyle mücadele edebilmek için yardımcı olabilmektedir. Mercimek, kanser savaşçıları olarak bilinen lektin bileşikleri açısından zengindir. Lektinler, tipik olarak mercimek, buğday, yerfıstığı, bezelye ve soya fasulyesinde bulunurlar. Lektinler, vücuttaki kanserli hücrelerinin büyümesini kontrol altına alabilmektedir.
SİNİR SİSTEMİNE İYİ GELİR
Beynin düzgün işlemesi için vitaminler ve mineraller gibi temel besinler oldukça gereklidir. Yeşil mercimek ise beynin iyi çalışması için gerekli olan temel vitamin ve mineralleri beyine sağlayabilmektedir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Çözünmez lifler vücut tarafından sindirilmeden ve bozulmadan geçerek kalori almaya neden olabilmektedir. Yeşil mercimek gibi besinler ise sindirim sistemini komple çalıştırarak hem metabolizmayı hızlandırmakta hem de daha az yemek yeme isteği uyandırmaktadır. Lif açısından zengin olan gıdalar, diğerlerine göre çok daha fazla tokluk hissi yaratmaktadır.