Kuru dut kan yapıcı etkisiyle çok faydalı

KURU dut içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır. İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.