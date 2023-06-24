EMOT Hastanesi 32 yaşı

İzmir Alsancak Kahramanlar'da kurulan Özel Emot Hastanesi 32'inci yılına özel bir kutlama programı düzenledi. Programa EMOT Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Sait Ada'nın yanı sıra 32 yıl önce kuruluşunda yer alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, Doç. Dr. İbrahim Kaplan, Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu, Psikiyatri Uzmanı Dr. Osman Seçkin, ve Uzman Fizyoterapist Firdevs Kul katıldı. Prof. Dr. Arslan Bora ve Op. Dr. Fuat Özerkan, rahatsızlıkları nedeniyle katılamadı.

'ELLERİN BİRLİKTELİĞİ'

Hastane içerisindeki anı köşesinde oluşturulan platforma kurucular ve katkı sunanlar imzalarını attı. Çekirdek kadronun geçmişte kullandığı kapı isimliklerinden oluşturulan ve EMOT ailesini betimleyen ev şekli dikkat çekti. Hastanenin logosu olan, Abidin Dino'nun "Ellerin birlikteliği" eserinin öyküsü kurumu özel kılan bilgilerdendi. 30 yıllık geçmişinde kullanılmış ve bu gün kullanımdan kaldırılmış cihazların sergilendiği alan kurumun sağlamlığı ve büyüklüğünün ifadesi oldu. Öte yandan EMOT Hastanesi için alınan ilk teknolojik sistemler, cep telefonu ve kurumun açılışı için hazırlanan davetiyenin sergilendiği alanlar oluşturuldu.

'EN MUTLU GÜNÜMÜZ'

32 yıl kutlamasından dolayı büyük bir onur içerisinde olduğunu belirten Özel Emot Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Ada, "İlk kurulduğu yıllarda gerçekten kurumun bu kadar gelişeceğini bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. 32 yılda bugünlere gelmemizde emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bu işi başardık. Tıpta ekip olmak diye bir şey vardır. Ama gerçek ekip olmak başka bir şeydir. Bu kurum gerçek bir ekip oldu. Her zaman bilimin yolundan gittik. İnsanı hep önceledik ve insan odaklı bir kurum olduk. Dolayısıyla bütün bunlar bizim daha ileriye gitmemize sebep oldu. EMOT'tan sonra EMOT Plus Hastanesi de büyüyerek bütün kas iskelet sistemi hastalıklarını kapsayan bir hale geldik. Bizim amacımız İzmir'de İzmir markası olarak sadece kas ve iskelet sistemi hastalıklarını tedavi etmek ve bu konuda gerçekten Türkiye'nin en iyisi olma yolunda çaba göstermek. Bütün arkadaşlarıma destekledi ve yaptıkları işler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'HAYATLARI DEĞİŞTİRDİK'

Hastanenin kurulduğu yıllarda mikro cerrahi Türkiye'de yeni yeni başlayan bir daldı diyen Doç. Dr. İbrahim Kaplan," Bu süreç içerisinde gerçekten sadece Ege bölgesinin değil, Türkiye'nin bir çokillerinden gelen hastalara hizmet verdik. Hep birlikte ve buraya gelen bir çok hastanın hayatını olumlu yönde değiştirdik diye düşünüyorum. Örneğin benim asistanlığımda acile kolu kopmuş bir insan geldiğinde biz İstanbul'a gitmeleri gerektiğini söyleyebiliyorduk. Ama bu kurum bütün bunları yerine getiren bir kurum oldu. Hem bilimsel çalışmalarıyla, hem çalışan insanların özverileriyle inşallah bundan sonra da ülkemiz için güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'İNSANLAR İÇİN BULUŞTUK'

Bu oluşumun içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu, " Çünkü bu kurumdaki herkes gerçekten insanlar bir araya geldiler ve tamamen emekleriyle bu oluşumu ortaya çıkardı. Hala da bunun çok doğru bir girişim olduğu hastalarımızın memnuniyetinden belli oluyor. Ben 30 yıldır bu kurumdayım geriye dönüp baktığımda hiç pişman olmadığımı gördüm. Tüm ekip arkadaşlarıma tekrardan bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum" dedi.

'BİR NEVİ OKYANUS OLDUK'

"İnsan hikayesi olunca insanlaşır" diyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Osman Seçkin, " Böyle kurumlarda hikayelerine sahip çıkıldığı zaman değer kazanır. Bu anlamda anılara değer vermenin hikaye içinde sahip çıkmanın önemini vurgulamış arkadaşlar. Her oluşum, bir çekirdeğe bağlıdır. İnsanın müzeleri böyle kurumlarda bir çekirdekle, bir fikirle onun olgunlaşmasıyla bir örgü gibi oluşuyor. 32 yılda bunun çok model bir örneği oldu. EMOT geleneğini yıllardır hem kuramdan hem akademik yaşamdan hem de yaşam pratiğinden kopmadan sürdüren değerli arkadaşlarımız güzel bir takım oluşturdular. Gençlerle bu takım sürekli yenilendi. Okyanusun damlaları gibiydik. Bir nevi okyanus olduk" diye konuştu.

EL REHABİLİTASYON MERKEZİ

Uzman Fizyoterapist Firdevs Kul "EMOT Hastanesi Türkiye'de bu alanda özellikle el rehabilitasyonunda önemli bir merkez olarak kurulan ve rehabilitasyonun gerekliliğiyle yola çıkılarak her yönden en iyi sonuçları alacak şekilde ideal bir fizyoterapi merkezi olduk. Bu alanda da dünyadaki gelişmelere paralel olarak bizler de aynı platformda yer aldığımız için ve bunun ilklerinden biri olduğumuz için mutluyum. Her zaman için ekibin getirdiği başarı hastalardaki en iyi sonuçları getirir. EMOT Hastanesi'ne başarılarla dolu nice yıllar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"BURASI BİR YUVA"

EMOT Hastanesi başhekimi Uzm. Dr İnan Aysel ise "Kurumumuzun 32'ini senesinde böyle bir köşeyle EMOT Hastanesi'ne ve kurucularımıza minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Burası gerçekten bir ekip olmanın ötesinde duygu ve düşüncelerimizi bir yuva olarak yansıttık. Bu, esasında buranın bir aile olduğunun göstergesi. Bu köşenin, EMOT tarihini anlatmaya yeterli olmadığının çok bilincindeyiz ama bu bir çekirdek ve geliştirilebilir. Ben tüm ekip arkadaşlarım adına böyle bir kurumu kuran, geliştiren ve bugünlere getiren tüm kurucu hekimlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.