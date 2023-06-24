Özel Aden huzurevi ile sağlıklı bir yaşam

Sağlıkta 35'inci yılını dolduran Çiğli Özel Sağlık Grubu tarafından 6 yıl önce Karaburun'da hizmete başlayan Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, misafirlerine yalnızlığı ve yaşlılığın vermiş olduğu zaman kaybını hissettirmemek için çeşitli aktivitelerle onları motive etmeye çalışıyor. Bu kapsamda son olarak yaza merhaba etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve kaymakamlık ekibi, Emekli Emniyet Müdürü Cavit Aydın ve Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurucuları Kani Çelikel ve Dr. Aykan Çelikel de katıldı.

6 YILDIR HİZMET VERİYORUZ

Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hakkında bilgiler veren Dr. Aykan Çelikel, " Biz ailecek Mordoğan'lıyız. Bu yüzden yatırımımızı da doğup büyüdüğümüz bölgede istihdama katkı sağlamak için bu bölgeye yaptık. Ayrıca Mordoğan'ın temiz havası misafirlerimize de iyi gelmekte ve mutlu etmektedir. Merkezimiz 2017 yılında açılmış olup toplamda 60 kişi kapasiteli, 5 katlı, 2 bin 600 metrekare alanda kuruludur. Merkezimizde 7 gün 24 saat, fizyoterapist, hemşire bakım personeli bulunmaktadır. Haftada 2 gün kurum doktoru, haftada 1 gün nöroloji uzmanı misafirlerimizin rutin kontrollerin gerçekleştirmektedir. Acil durumlarda ise kurum hekimleri, kurum müdürü ve kurum sağlık sorumlusu denetiminde hastaların hastane takipleri aileler ile birlikte organize edilmektedir. Palyatif bakım odalarımızla durumu biraz daha farklı ve ağır olan Alzheimer ve demans hastalarının bakımlarını gerçekleştirmekteyiz. Her odada yönetmeliğe uygun asgari malzemelerin yanı sıra, LCD TV ve uydu yayını, misafirlerimizin kendilerine özel ihtiyaçlarını karşılayacak mini mutfak, mini buzdolabı, kablosuz internet bağlantısı, acil çağrı butonları, baş ve ayak ayarlı çift motorlu özel yatak ve engelli kullanımına uygun tasarlanmış banyo, balkon ve WC bulunmaktadır" diye konuştu. Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın ziyaretinden mutlu olduklarını dile getiren Dr. Aykan Çelikel " Sayın Kaymakamımızın bu anlamlı ziyareti toplumun yaşlılara karşı duyarlılık ve sevgi göstermesi, onların yaşam kalitesini artırırken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendirerek diğer yöneticilere de örnek teşkil ettiğini söyledi.

SARKILAR SÖYLENDİ, SİİRLER OKUNDU

KAYMAKAM Kaykaç, huzurevi ve yaşlı bakım merkezine adım attığı anda sıcak bir karşılama ile karşılaştı. Yaşlılar, ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Kaymakam Kaykaç, tüm yaşlılarla tek tek ilgilenerek onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Huzurevinde kalan misafirleri tek tek odalarında ziyaret eden Kaymakam Eyüp Kaykaç onlarla sohbet etti, sağlık durumları hakkında Kurum Müdiresi Uzm. Hemşire Fatma Safran, Dr. Aykan Çelikel'den bilgiler aldı. Yaşlılarla yaptığı bu görüşmeler sırasında onların hikâyelerini dinleyerek, geçmiş hatıralarını paylaşarak ve anılarını canlandırarak yaşlıların duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Ziyaret sırasında Kaymakam Kaykaç, yaşlı bakım merkezindeki yaşlılarla birlikte çay içip keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Kaymakam Kaykaç, ziyaretin devamında yaşlılarla birlikte müzik ve şiir etkinlikleri düzenledi. Bir araya gelinen salonda yaşlılarla birlikte sevilen şarkıları söyleyen Kaymakam, onların yüzlerindeki gülümsemeleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte konuşan Kaymakam Kaykaç, " Sizler bizim başımızın tacısınız. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa bizler burada görev başındayız. Sizler için her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.