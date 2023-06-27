Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

Havuç suyu yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte havuç suyu faydaları...

HAVUÇ SUYU NASIL SIKILIR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan havuç suyu kürü;

3 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra taze sıkılmış 1 bardak havuç suyu içilmelidir. 3 ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla 2-3 defa tekrarlayın. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak havuç suyu içmek alışkanlık haline getirilmelidir. Bundan sonra 6 ayda bir, 1 ay boyunca uygulanabilir.

Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketilmemelidir. Taze hazırlanmalıdır. Şeker hastaları için havuç kürü önerilmemektedir.