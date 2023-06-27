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Haberler Sağlık Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

A vitamini bakımından çok zengin olan ve havucun sıkılmasıyla elde edilen havuç suyu, bağışıklığı güçlü tutmak için tercih edilmekte. Peki sık sık tüketilmesi önerilen havuç suyunun faydaları nelerdir? İşte havuç suyunun bilinmeyenleri...

Havuç suyunun saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Bu nedenle bu kadar zengin olan bir besini sık sık tüketmemiz gerekmektedir.

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

Ancak bu besin genel olarak yemeklere ve salatalara katılarak kullanılır. Akciğer kanserinden kalp krizine, kronik baş ağrısından Alzheimera kadar önleyici etkileri bulunan havuç suyu nasıl sıkılır?

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

Havuç suyu yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte havuç suyu faydaları...

HAVUÇ SUYU NASIL SIKILIR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan havuç suyu kürü;

3 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra taze sıkılmış 1 bardak havuç suyu içilmelidir. 3 ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla 2-3 defa tekrarlayın. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak havuç suyu içmek alışkanlık haline getirilmelidir. Bundan sonra 6 ayda bir, 1 ay boyunca uygulanabilir.

Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketilmemelidir. Taze hazırlanmalıdır. Şeker hastaları için havuç kürü önerilmemektedir.

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

HAVUCUN SUYU FAYDALARI

Mide ve yemek borusunda yanmaya iyi gelir. Böyle bir probleminiz varsa tüketmeniz gerekir.

Unutkanlığınız var ise mutlaka havuç suyunun mucizelerinden faydalanmalısınız.

Kronik baş ağrısına, Migrene ve Alzheimer'a karşıdır.

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

Algılamayı güçlendirir.

Deri kanseri ve akciğer kanserini önler.

Kalp krizini önleyici, hareketli sperm sayısını arttırıcı, sperm oluşum yollarını ve sperm kanallarını açıcıdır.

Havuç suyunun bilinmeyen faydaları...

İktidarsızlığa çözüm getirici ve önleyicidir.

Hamile bayanlarda amnisyon sıvısı arttırır.

Akciğer ve deri kanserini önler.

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