Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Kuş üzümü olarak adlandırılan küçük ve çekirdeksiz taneli olan bu besin yemekleri lezzetli bir hale getirmektedir. Bu küçük ve çekirdeksiz olan kuş üzümünün içeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Yunanistan'ın güneyinde Zakintos adasında yaygın bit şekilde yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise Isparta, Mersin ve Manisa şehrinde yetiştirilmektedir. Kuş üzümü siyah, beyaz ve kırmızı renkte olmak üzere 3 çeşittir. Kuş üzümünün faydaları ve zararları merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Siyah ve kırmızı kuş üzümünün faydaları, kuş üzümü nasıl tüketilir? İşte detaylar…