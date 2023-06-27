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Haberler Sağlık Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Türk mutfağında oldukça kullanılan kuş üzümü, genellikle dolma, sarma, pilav gibi yemeklerde çam fıstığı ile birlikte kullanılarak yemekleri daha lezzetli bir halde getirmekte. Peki kuş üzümünün faydaları nelerdir? Kuş üzümü neler iyi gelir, nasıl tüketilir? İşte tüm detaylar…

Kuş üzümü olarak adlandırılan küçük ve çekirdeksiz taneli olan bu besin yemekleri lezzetli bir hale getirmektedir. Bu küçük ve çekirdeksiz olan kuş üzümünün içeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Yunanistan'ın güneyinde Zakintos adasında yaygın bit şekilde yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise Isparta, Mersin ve Manisa şehrinde yetiştirilmektedir. Kuş üzümü siyah, beyaz ve kırmızı renkte olmak üzere 3 çeşittir. Kuş üzümünün faydaları ve zararları merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Siyah ve kırmızı kuş üzümünün faydaları, kuş üzümü nasıl tüketilir? İşte detaylar…

Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

KUŞ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

Kuş üzümünün insan sağlığına yararı çoktur. Bunların önemli olanlarını maddeler halinde sıraladık. Kuş üzümü nelere iyi gelir? İşte yanıtı:

Düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sistemini korur, daha güçlü bir metabolizmaya sahip olmanızı kolaylaştırır.

Kaynatıldığında balgam ve öksürük gibi birtakım üst solunum yolu hastalıklarının giderilmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kış aylarında çabuk hastalanmanıza engel olur.

Anemi rahatsızlığına karşı güçlü bit etkiye sahiptir. Dolayısıyla kansızlık problemi yaşıyorsanız günde bir iki avuç kadar kuş üzümü tüketebilirsiniz.

İçeriğinde yer alan çekirdekleri sayesinde kan basıncını dengeler, damar yapılarını daha güçlü hale getirir, sinir ve kalp hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Cilt lekelerini giderme, gerginleştirme ve gençleştirme amacıyla da sıklıkla yenebilir.

Büyük yaprakları kaynatılıp içildiğinde bağırsak enfeksiyonlarını öldürür ve sindirim sisteminizi temizler. Ayrıca kabızlık için de oldukça faydalı bir besindir.

Kolesterol ve tansiyon gibi hastalıkların dengede kalmasına destek olur.

Ayrıca çiğ olarak tüketilmekte olan bu şifa deposu besin olan kuş üzümü suyunun faydaları da bulunmaktadır. Kuş üzümü suyu kan dolaşımını temizler, bağışıklığı güçlendirir.

Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

KUŞ ÜZÜMÜNÜN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

15 gram kuş üzümü 45 kaloridir.

15 gram kuş üzümü besin değeri %92 Karbonhidrat, %4 Protein, %4 Yağ içerir.

Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

KUŞ ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI

Kuş üzümünün ne kadar yararı olduğu bilinse de çokça tüketilmesi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Kuş üzümünün fazla tüketilmesi cildinizde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.
Çok fazla tüketilmesi kilo alımına neden olabilir.

KUŞ ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Şifa deposu olan bu mucizevi besini herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler günde yarım avuç şeklinde tüketebilirler. Ayrıca kuş üzümünü mutfaklarımızda pilava katarak, sarmaya ve dolmaya kuş üzümünü katarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Tatlılarınız içinde kek, aşure, komposto gibi tatlılara kuş üzümü katabilirsiniz.

Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

SİYAH KUŞ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

Kuş üzümü siyah, kırmızı ve beyaz renklerde bulunmaktadır. Siyah renkte olan kuş üzümü sindirim sistemini korur ve düzenli olarak çalışmasını sağlamaktadır.

Siyah kuş üzümüm karaciğeri korur ve güçlü çalışmasını sağlar.

İyi bir balgam sökücü işlevi vardır.

Siyah renkte olan kuş üzümü bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

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