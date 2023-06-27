Kuş üzümü neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

KUŞ ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI

Kuş üzümünün ne kadar yararı olduğu bilinse de çokça tüketilmesi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Kuş üzümünün fazla tüketilmesi cildinizde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Çok fazla tüketilmesi kilo alımına neden olabilir.

KUŞ ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Şifa deposu olan bu mucizevi besini herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler günde yarım avuç şeklinde tüketebilirler. Ayrıca kuş üzümünü mutfaklarımızda pilava katarak, sarmaya ve dolmaya kuş üzümünü katarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Tatlılarınız içinde kek, aşure, komposto gibi tatlılara kuş üzümü katabilirsiniz.