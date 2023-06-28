Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

Lahana Suyu, toksinleri gideren ve bağırsaklarınızı iyileştiren bir reçetedir! Lahana suyunu tükettiğiniz takdirde kısa sürede şişkinliğiniz iner ve midenizde bir rahatlama hissedersiniz. Peki, şişkinliğin nedeni ne olabilir? Lahana suyu, her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Sebebi ise ünlü beslenme uzmanlarının beslenme programlarında ara öğünler için olan kısımda yer verilen lahana suyunun şişkinliğin yanı sıra zayıflama sürecine oldukça katkılı olduğuna vurgu yapması.

Aşırı rüzgar (soğan, fasulye, lahana, filizler, karnabahar, brokoli gibi yiyeceklerden kaynaklanır) Kabızlık (yüksek lifli bir diyet yiyerek ve bol su içerek önlenebilir) Hızlı yemek yerken veya yerken konuşurken hava yutmak Gıda intoleransı, özellikle bağırsak düzgün şekilde boşalmadığında, gıda gazın sıkışmasına veya çok fazla gaz üretilmesine neden olur) Çölyak hastalığı (bağırsak buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluteni ememez) İrritabl barsak sendromu İyi haber şu ki, şişkinliği hafifletmenin, sindirimi artırmanın ve hızlı bir detoksifikasyon süreci kurmanın kolay bir yolu var. Lahana suyu!