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Haberler Sağlık Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

Lahana suyu, son zamanlarda gittikçe popüler bir hal aldı. Sebebi ise ünlü beslenme uzmanlarının diyet listelerinin ara öğünlerde yer verilen lahana suyunun zayıflama sürecine oldukça katkılı olduğuna vurgu yapması. Peki lahana suyu gerçekten kilo verdiriyor mu? Lahana suyunun faydaları neler? Lahana kürü nasıl hazırlanır?

Lahana Suyu, toksinleri gideren ve bağırsaklarınızı iyileştiren bir reçetedir! Lahana suyunu tükettiğiniz takdirde kısa sürede şişkinliğiniz iner ve midenizde bir rahatlama hissedersiniz. Peki, şişkinliğin nedeni ne olabilir? Lahana suyu, her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Sebebi ise ünlü beslenme uzmanlarının beslenme programlarında ara öğünler için olan kısımda yer verilen lahana suyunun şişkinliğin yanı sıra zayıflama sürecine oldukça katkılı olduğuna vurgu yapması.

Aşırı rüzgar (soğan, fasulye, lahana, filizler, karnabahar, brokoli gibi yiyeceklerden kaynaklanır) Kabızlık (yüksek lifli bir diyet yiyerek ve bol su içerek önlenebilir) Hızlı yemek yerken veya yerken konuşurken hava yutmak Gıda intoleransı, özellikle bağırsak düzgün şekilde boşalmadığında, gıda gazın sıkışmasına veya çok fazla gaz üretilmesine neden olur) Çölyak hastalığı (bağırsak buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluteni ememez) İrritabl barsak sendromu İyi haber şu ki, şişkinliği hafifletmenin, sindirimi artırmanın ve hızlı bir detoksifikasyon süreci kurmanın kolay bir yolu var. Lahana suyu!

Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

LAHANA İLE ZAYIFLAMA KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

3 su bardağı (750 ml) su

4-5 adet beyaz lahana yaprağı

Önce malzemeler listesinde belirtilen kadar suyu tencerenin içerisinde kaynatın.

Ardından yine listedeki miktara bağlı olarak 4-5 adet beyaz lahana yaptığını parçalamadan tencerenin içerisine ilave edin.

Tencereyi kapağı kapalı bir şekilde 7-8 dakika boyunca kısık ateşin üzerinde bekletin.

Bu kürü 5 gün boyunca ara vermeden günde 3 kez ara öğünlerde tüketin.

5 günün ardından küre tekrar başlamadan önce 3 günlük bir ara verin.

Aranın ardından tekrar 5 günlük kür uygulamasına başlayabilirsiniz.


Bu kürü toplamda 15 gün uyguladığınız takdirde önemli ölçüde faydasını görebilirsiniz.

Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

LAHANA SUYU KÜRÜYLE HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Beslenme uzmanları tarafından önerilen kür tarifleri yine uzmanların önerdiği şekilde uygulanır ve beslenme koşulları sınırlandırılırsa bu kürün sayesinde hafta kilo vermek mümkündür. Yapılan egzersiz hareketleri, sportif faaliyetleri verilen kilonun artmasını sağlayabilir.

Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

LAHANA SUYU KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Zayıflamaya ve özellikle göbek bölgesindeki yağların eritilmesine yardımcı olur.

Yağ yakıcı ve ödem atıcı özelliktedir.

Lahananın lif içeriği metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Lahana suyu kilo verdirir mi, faydaları nelerdir?

Lahana suyu vücudu toksinlerden arındırır. Vücudun içerisinde zararlı atıkları vücutta defeder.

Kolon kanserini önler.

Kan dolaşımını düzenler ve vücuda canlılık verir.

Uyku apnesini tedavi eder.

Kanı temizler ve damar tıkanıklığını önler.

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