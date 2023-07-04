Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

Zeytinyağlı incir kürü, sağlıksız beslenme alışkanlıklarından veya genetik nedenlerden kaynaklanan kabızlığa karşı mücadele eder. Sindirim sisteminin düzenli çalışması kanser riskini azaltır. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır ve vücuttaki toksinlerin artışını önlemeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıkları olanlar için bu kürün mucizevi etkileri vardır. Zeytinyağının kolesterol hastaları için faydalı olduğu, uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Damar tıkanıklığına karşı korur ve bu sayede kalbin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Demir ve vitamin eksikliğinin neden olduğu kansızlığı önlemeye çalışır.