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Haberler Sağlık Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

Hiç zeytinyağlı incir kürü denediniz mi? Neredeyse her derde deva olan mide rahatsızlıklarından hemoroide kadar pek çok hastalıkla savaşan bu kür nasıl hazırlanır ve nasıl tüketilir?

Zeytinyağlı incir kürü, sağlıksız beslenme alışkanlıklarından veya genetik nedenlerden kaynaklanan kabızlığa karşı mücadele eder. Sindirim sisteminin düzenli çalışması kanser riskini azaltır. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır ve vücuttaki toksinlerin artışını önlemeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıkları olanlar için bu kürün mucizevi etkileri vardır. Zeytinyağının kolesterol hastaları için faydalı olduğu, uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Damar tıkanıklığına karşı korur ve bu sayede kalbin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Demir ve vitamin eksikliğinin neden olduğu kansızlığı önlemeye çalışır.

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Rahat nefes almaya yardımcı olur. Bu yüzden astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir.

Kesin olmamakla birlikte, kadınlarda hamile kalmayı kolaylaştırdığına inanılır.

İncirde yüksek miktarda kalsiyum vardır ve terapötik tedavilere destek olabilecek niteliktedir.

Zeytinyağı kolesistokinin salgısını artırdığından dolayı bağırsakların düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar. İncir ise güçlü bir lif kaynağıdır ve zeytinyağının sindirim sistemindeki olumlu etkisine destek olur. Bundan dolayı kilo vermeyi hızlandırır.

Potasyum bakımından zengin bir besin olan incir, kan basıncını ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. İncirde, kardiyovasküler hastalıklara karşı etkili bir koruyucu olan Omega-3 ve Omega-6 vitaminlerini bulunur.


Kuru incir kullanılarak yapılan bu kür, tam bir fenol antioksidan deposudur. Günde sadece iki kuru incir tüketmek bile, toksinlerin zararlarını ortadan kaldırmak için yeterlidir.

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİR NE İŞE YARAR?

Zeytinyağlı incir kürü, vücutta alkali üretimini harekete geçirir. Böylece daha sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmayı sağlar.
Doğal bir afrodizyaktır, kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizliği büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Özellikle genç insanların en büyük problemlerinden biri olan sivilce ve akne oluşumuna karşı savaşır. Bu kürü her gün tüketmek, sağlıklı bir cilde sahip olmayı ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmayı sağlar. Zamanla etkisini gösterdikçe kırışıklıkların azaldığı görülebilir.

Zeytinyağlı incir kürü, böbrek taşının meydana gelmesine karşı korur. Ayrıca sancıların azalmasını ve taşın düşmesini kolaylaştırabilir.

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.

Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız.
Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KAÇ GÜN BEKLETİLİR?

Potasyum, demir, kalsiyum, çinko, beta karoten, A, C, E ve K vitaminleri ile dolu olan zeytinyağlı incir kürünü, yaklaşık olarak 3 ila 4 hafta boyunca bekletmelisiniz. Ne kadar uzun süre beklerse, bir o kadar lezzetli, yumuşak ve sağlıklı hale gelir.

Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Astımınız veya bronşitiniz varsa, kabızlıktan şikayetçiyseniz, yüksek kolesterol hastasıysanız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekir. Ayrıca tüm bu rahatsızlıklara sahip olmasanız bile sağlıklı ve zinde kalmak için de yararlanabilirsiniz.

Özellikle sabahları aç karnına iki kaşık zeytinyağlı incir kürü yemek yeterlidir. En iyi sonucu almak için 5-6 boyunca aksatılmadan tüketilmelidir.

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