Bir gün zeytinyağında bekletin sonucu inanılmaz!

ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Rahat nefes almaya yardımcı olur. Bu yüzden astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir.



Kesin olmamakla birlikte, kadınlarda hamile kalmayı kolaylaştırdığına inanılır.



İncirde yüksek miktarda kalsiyum vardır ve terapötik tedavilere destek olabilecek niteliktedir.



Zeytinyağı kolesistokinin salgısını artırdığından dolayı bağırsakların düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar. İncir ise güçlü bir lif kaynağıdır ve zeytinyağının sindirim sistemindeki olumlu etkisine destek olur. Bundan dolayı kilo vermeyi hızlandırır.



Potasyum bakımından zengin bir besin olan incir, kan basıncını ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. İncirde, kardiyovasküler hastalıklara karşı etkili bir koruyucu olan Omega-3 ve Omega-6 vitaminlerini bulunur.



Kuru incir kullanılarak yapılan bu kür, tam bir fenol antioksidan deposudur. Günde sadece iki kuru incir tüketmek bile, toksinlerin zararlarını ortadan kaldırmak için yeterlidir.