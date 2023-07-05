Chia tohumunun faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Salvia Hispanica, nane ailesinin bir üyesi olan bu şifa kaynağı besini Chia tohumlarının faydaları saymakla bitmez. Güney Amerika'da yetişen bir tür adaçayı olan Salvia hispanica bitkisi yani tüm dünyada bilinen adı ile chia bitkisi olarak bilinmektedir. Bu bitkinin tohumları hakkında çokça sorular bazı sorular bulunmaktadır. Bunlar chia tohumu ne işe yarar ve de chia tohumu aç karnına mı tüketilmeli gibi sorulardır. Bu şifa kaynağı olan bitkinin siyak küçük tohumları ise tohumları ise Chia tohumu olarak satılıyor ve kullanılıyordur. Günlük olarak 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek gayet uygundur. Chia tohumunu marketlerde baharat satan yerlerde bulabilirsiniz. Bu bitkinin tohumunu aç karna tüketmek, gece geç saatlerde gelen acıkma hissini gidermeye yardımcı olmaktadır. Cilde, sağlığa ve daha birçok faydası bulunan chia tohumunu dengeli ve düzenli bir şekilde tüketirseniz bu faydaları görebilirsiniz. Chia tohumunun kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu konuya değineceğiz. Chia tohumu nasıl tüketilir? İşte detaylar.