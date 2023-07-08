Çitlembik nedir? Çitlembiğin faydaları nelerdir?

Dünya çapında 70 farklı türü bulunan Çitlenbik, adını aynı zamanda bulunduğu ağaçtan almaktadır. Bu faydalı besin kaynağını öğrendiğiniz zaman neden daha önce değerlendirmediğinizi düşüneceksiniz.
Dünya çapında 70 farklı türü bulunan Çitlenbik, adını aynı zamanda bulunduğu ağaçtan almaktadır. Bu faydalı besin kaynağını öğrendiğiniz zaman neden daha önce değerlendirmediğinizi düşüneceksiniz.
ÇİTLENBİK NEDİR?
Dünyanın birçok farklı kıtasında yetiştirilen Çitlembik, Türkiye'de ise ülkenin dört bir tarafında yetiştirilen bir bitki türüdür. Kahverengi olan ve aynı zamanda tatlımsı bir lezzeti bulunan Çitlembik, aynı zamanda bir meyve olarak da dile getirilebilir. Bu sebepten dolayı doğada birçok farklı hayvanın beslendiği kaynaklar içerisinde yer alıyor.
ÇİTLENBİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Lezzetli bir meyve olması ile beraber Çitlenbik aynı zamanda pek çok önemli faydası sunuyor.
Karın ağrılarını azaltırken mideyi rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır.
İştah açıcı bir yanı olduğu için kilo almak isteyenler için ideal bir kaynaktır.
Bir türlü kesilmeyen öksürüğü sona erdirmek için kullanılabilir.
Dengeli şekilde tüketildiği zaman böbreğin sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir.
Aşırı terleme sorununa karşı önemli bir çözüm sunar.
Saç sağlığını korur ve özellikle saç renginin daha canlı ve parlak görünmesine olanak tanır.
İdrar söktürücü bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür.
Bütün bu özellikleri ve faydaları ile beraber Çitlembik dengeli ve düzenli bir şekilde gün içerisinde tüketilebilir.
ÇİTLENBİK YAĞI NASIL ÇIKARILIR?
Çitlembik yağı özel olarak meyvesinden çıkarılmaktadır. Bunun için aşamalı olarak süzme ve ayrıştırma işlemlerini yapabilecek mekanik sistemlerin bulunması gerekir. Yani detaylı ve sterilizasyonu yapılmış olan üretim alanlarında özel makineler eşliğinde çitlembik yağı çıkarılmaktadır. Çitlembik yağının özü alınmak suretiyle bu şekilde hazırlanmakta ve şişeleri halinde sunulmaktadır. Özellikle Çitlembik meyvesi kendisi kadar yağının da çok önemli faydalar sunduğunu dile getirmek mümkün.
ÇİTLEMBİK YAĞININ FAYDALARI
Çitlembik yağı özellikle idrar söktürücü yanıyla bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda ayak kokusuna iyi gelir ve iştah açıcı bir yanı vardır. Ayrıca öksürüğe iyi gelir, karın ağrılarını giderir ve sivilce ile akne gibi pek çok cilde zararlı olan unsurların uzaklaştırmasına katkı verir. Aynı zamanda böbrek taşını düşüren bir etkisi olduğunu da dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı Çitlenbik yağı ve aynı zamanda meyve olarak tüketmek mümkün.