Çitlembik nedir? Çitlembiğin faydaları nelerdir?

Bütün bu özellikleri ve faydaları ile beraber Çitlembik dengeli ve düzenli bir şekilde gün içerisinde tüketilebilir.

ÇİTLENBİK YAĞI NASIL ÇIKARILIR?

Çitlembik yağı özel olarak meyvesinden çıkarılmaktadır. Bunun için aşamalı olarak süzme ve ayrıştırma işlemlerini yapabilecek mekanik sistemlerin bulunması gerekir. Yani detaylı ve sterilizasyonu yapılmış olan üretim alanlarında özel makineler eşliğinde çitlembik yağı çıkarılmaktadır. Çitlembik yağının özü alınmak suretiyle bu şekilde hazırlanmakta ve şişeleri halinde sunulmaktadır. Özellikle Çitlembik meyvesi kendisi kadar yağının da çok önemli faydalar sunduğunu dile getirmek mümkün.