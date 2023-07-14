Kavurucu sıcaklarda beslenmeye dikkat!

Artan hava sıcaklıkları vücutta birçok dengenin bozulmasına neden oluyor. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artarak metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Yaz aylarında artan hava sıcaklarına karşı önlem alınırsa yaz hastalıklarından korunmak da mümkün olur. Dahiliye Uzmanı Dr. Nesriye Demirel, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak kalp debisinde düşme, dokuların oksijenlenmesinde azalma, kan basıncında artma, kalp atım sayısında artış ve bu sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinin yaşandığını kaydetti.

TEMKİNLİ OLUNMALI

Bu durumdan özellikle çocukların, yaşlıların, diyabet ve tansiyon hastalarının etkilendiğini söyleyen Dr. Demirel, özellikle aşırı sıcaklarda sıvı tüketilmesinin arttırılmasını ve bol porsiyonlarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Aşırı sıcaklardan özellikle şeker hastaları, kalp-damar hastaları, tansiyon hastaları, kronik solunum sistemi hastaları, karaciğer hastaları ve böbrek hastalarının risk altında olduğunu belirten Dr. Demirel, küçük çocukların, uzun süre seyahat edenlerin, 65 yaş ve üzeri yaşlıların özellikle bu havalarda temkinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HAFİF BİR KAHVALTI İLE GÜNE BAŞLAYIN

GÜNEŞİN dik geldiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiğini ve zorunlu olduğu durumlarda gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Demirel, artan hava sıcaklıklarında beslenme önerilerini şu şekilde özetledi:

KAHVALTI günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmelidir.

KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

KAFEİN içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.

VÜCUT direncini arttırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.

AYRAN VE KOMPOSTO TÜKETİN

TERLEME ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2 litre su içilmelidir. Sıvı olarak süt, ayran, meyve suyu, komposto tercih edilmelidir.

SÜTLÜ tatlılar, dondurma ve meyve tatlıları tercih edilmelidir.

YEMEKLERDE ZEYTİNYAĞI KULLANIN

YEMEKLERDE ise bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

SICAKLARDA dışarda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

EL hijyeni ile sebze ve meyvelerin yemeden önce iyice yıkanması önerilir.