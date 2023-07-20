Karalahana hangi hastalıklara iyi gelir?

KARALAHANA ZARARLARI NELERDİR?
Karalahananın birçok faydası bulunmasına rağmen aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan baktığımızda aşırı tüketimi; su kaybına, yoğun gaz ve şişkinliğe, idrar yollarında tahrişe neden olmaktadır. Bunlara ek olarak ishal sorunu yaşayan kişilerin karalahana suyu içmemesi önerilmektedir.
KARALAHANA NASIL TÜKETİLMELİ?
Karalahananın pek çok kullanım şekli bulunmaktadır. Bu bağlamda hem çiğ hem de pişmiş olarak kullanımı bulunmaktadır. Çiğ olarak karalahana suyu yaparak veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.
Bunun yanında pişirerek ise; haşlama, kavurma ve buharda pişirme yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemlerle; sarma, çorba ve börek yaparak tüketebilirsiniz.