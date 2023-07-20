Karalahana hangi hastalıklara iyi gelir?

KARALAHANA FAYDALARI NELERDİR?

Karalahana faydaları saymakla bitmemektedir. Karalahana özellikle c vitamini bakımından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde kanserli hücrelerin artmasını engellemektedir.

Karalahana yapısal olarak kalın damarlı yüzeyi geniş bir sebzedir ve kışın yetişmektedir. Dünyada ise daha çok Asyalılar daha fazla yetiştirmektedir. Bu bağlamda karalahana faydaları şunlardır:

Karalahana C vitamini bakımından da oldukça zengin bir besindir. Bu vitamin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Çeşitli sebeplerden ötürü vücutta artan toksinleri temizlemede etkili olan karalahananın suyu içildiğinde etkili olmaktadır.

Karalahana suyu sadece toksinleri atmakla kalmaz aynı zamanda idrarın kolayca sökülmesini sağlar. Böbrek bezlerinin fonksiyonlarını artırır. Böylece taş ve kum oluşumunu önler. Vücuttaki oksijen hücre sayısını da su sayesinde çoğaltır. Aynı faydayı mesaneye de uygular. Mesanenin de düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

