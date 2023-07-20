Kuşburnu çayı hangi hastalıklara ve neye iyi gelir?

Doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan kuşburnu bitkisi bağışıklığı desteklemeye katkı sağlayan C vitamine sahiptir. Bu yüzden özellikle sonbahar ve kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandırır. Mide hastalıkları için de kullanılması önerilen kuşburnu bitkisi aynı zamanda kilo vermek isteyenler için de tercih edilir. En çok tüketilen hali çaydır. Demleme yöntemi ile hazırlanan kuşburnu çayı grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda sık sık içilebilir. Mayhoş bir tada sahip olan kuşburnu çayı tüketiminde nelere dikkat edilmeli? Kuşburnu çayı nasıl demlenmeli sorularının cevabını sizler için hazırladık.