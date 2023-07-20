Kuşburnu çayı hangi hastalıklara ve neye iyi gelir?

KUŞBURNU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kuşburnu çayı hem kuru hem de taze kuşburnu ile demlenebilir. Kuru kuşburnu yaz dönemlerinde toplanır ve kış dönemlerinde kullanılmak üzere güneşte ya da fırınlama yöntemi ile kurutularak paketlenir. Kuru kuşburnu ile yapılacak kuşburnu çayında 2.5 su bardağı içine 2 yemek kaşığı kuşburnu eklemeniz yeterlidir. Daha fazla kuşburnu eklediğinizde bu çaya acı bir mayhoşluk katar. Bu da çayın içilmesini zorlaştırabilir. Bu malzemeleri 5 dakika kaynatıp demlemeye bırakmalısınız. 10 dakika sonra kurutulmuş kuşburnu çayı tüketime hazırdır.

Kuşburnu çayı demleme işleminde taze kuşburnu kullanmak isteyenler ise kaynatma işlemini 10 dakikaya çıkarmalıdır. 10 dakika kaynayan kuşburnu ve su 15 dakika da bekletildikten sonra içmeye hazır hale gelir. Kuşburnu çayının günlük tüketim için önerilen fincan sayısı ikidir.