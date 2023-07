Kuşburnu çayı hangi hastalıklara ve neye iyi gelir?

KUŞBURNU ÇAYININ OLASI YAN ETKİLERİ

Kuşburnu çayının pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketiminden kaynaklanacaktır ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketiminizle olabilir.



Fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı.



Yine de hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.



Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan kişiler C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdırlar.



İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu çayı nedeniyle östrojenle etkileşime girebilir.