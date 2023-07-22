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Haberler Sağlık Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Maş fasulyesi ne işe yarar? Mucizevi bakliyat hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar...

Türkiye genelinde çok fazla yetiştirilen maç fasulyesi ile birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor. Kalp krizi ve felç risklerini azaltan maş fasulyesi kan dolaşımını da arttırarak vücudun kan dengesini koruyor. Yüksek oranda protein kaynağı olan maş fasulyesi özellikle vejeteryanlar tarafından çok tercih ediliyor. Maş fasulyesi kış mevsiminde tüketildiği takdirde soğuk algınlığına karşı da vücudu ve bağışıklık sistemini de korumaktadır.

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Maş fasulyesi LDL adı ile bilinen kötü kolesterolü azaltıyor.

Kalp krizi ve felç gibi riskler de azalıyor.

Maş fasulyesi kan basıncının azalmasına yardımcı olarak kan dolaşımını arttırır. Bu şekilde vücudun kan dengesi de korunur.

İzolosin, lösin ve valin içeren maş fasulyesi önemli bir protein kaynağıdır. Bu nedenle özellikle vejeteryanlar tarafından tercih ediliyor.

Maş fasulyesinin besin değeri oldukça yüksektir. Soğuk algınlığı, virüs ve döküntülere karşı bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

NEYE İYİ GELİR?

Maş fasulyesi düşük glisemik indeksli besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle maş fasulyesi TİP- 2diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini dengelemesi ile bilinir. Maş fasulyesi vücutta da detoks etkisi yapmaktadır. Sindirim sistemine iyi gelen maş fasulyesi kabızlığı da önlemektedir. Maş fasulyesi yüksek miktarda A vitamini içermektedir. Göz sağlığının da korunmasında etkili olan maş fasulyesi glokom ve katarakt gibi hastalıklar ile mücadele eder. Yüksek oranda amino asit içeren maş fasulyesi kanser gelişimi ile etkili bir şekilde mücadele eder. Maş fasulyesi DNA hasarını önleyerek tehlikeli hücre mutasyonlarını ortadan kaldırır. Maş fasulyesi antioksidan açısından oldukça zengin olarak kanser ile mücadele eder.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

MAŞ FASULYESİ NE İŞE YARAR?

Önemli bir besin kaynağı olan maş fasulyesi sağlığa yararlı bir bakliyattır. Maş fasulyesi genel olarak çorba ve yemeklerde kullanılır. Özellikle de kan dolaşımını arttıran maş fasulyesi vücudun da kan dengesini koruması ile bilinir. Yemeklerde rahat bir şekilde kullanılan maş fasulyesi besin değeri yüksek ve lezzetli bir yemektir. Her şekilde besleyici yemekler yapmak için maş fasulyesi kullanılabilir. Özellikle kış mevsiminde maş fasulyesi ile çok sayıda yemek yapılabiliyor. Maş fasulyesi ise en çok tüketilen çorbalar arasında yer alıyor.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

MAŞ FASULYESİNİN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Kalp ve damar hastalıklarından koruyan maş fasulyesi cilt sağlığını korumada da oldukça etkilidir. Maş fasulyesi içeriğindeki lizin ile birlikte dudaklardaki uçuk oluşumunu önler. Demir, kalsiyum ve magnezyum içeren maş fasulyesi aynı zamanda saç dökülmelerine karşı da etkilidir. Posa açısından zengin olan maş fasulyesi kolesterolü de hızla düşürür. Türkiye genelinde cin fasulyesi olarak da bilinen maş fasulyesi ile pek çok yemek yapılabilir.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

MAŞ FASULYESİ NEREDE YETİŞİR?

Maş fasulyesi Türkiye genelinde çoğunlukla Gaziantep ve Toros köylerinde yetişmektedir. Akdeniz ikliminde yetişen bu fasulyenin üretimi de gün geçtikçe artıyor. Maş fasulyesi dünya genelinde Çin ve Hindistan gibi ülkelerde de çok fazla ürün yetiştiriliyor.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

MAŞ FASULYESİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Sağlık açısından oldukça yararlı olan maş fasulyesi vitamin ve mineraller açısından çok zengindir. Düşük kalorili olan maş fasulyesi az yağlı olması ile birlikte sodyum oranı da düşüktür. Gluten içermeyen maş fasulyesi rahatlıkla tüketilebilir. Bu besin antioksidan açısından da oldukça zengindir. Özellikle kış mevsiminde tüketilen maş fasulyesi bağışıklık sistemini de koruması ile bilinir.

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