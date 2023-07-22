Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Türkiye genelinde çok fazla yetiştirilen maç fasulyesi ile birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor. Kalp krizi ve felç risklerini azaltan maş fasulyesi kan dolaşımını da arttırarak vücudun kan dengesini koruyor. Yüksek oranda protein kaynağı olan maş fasulyesi özellikle vejeteryanlar tarafından çok tercih ediliyor. Maş fasulyesi kış mevsiminde tüketildiği takdirde soğuk algınlığına karşı da vücudu ve bağışıklık sistemini de korumaktadır.

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Maş fasulyesi LDL adı ile bilinen kötü kolesterolü azaltıyor.

Kalp krizi ve felç gibi riskler de azalıyor.

Maş fasulyesi kan basıncının azalmasına yardımcı olarak kan dolaşımını arttırır. Bu şekilde vücudun kan dengesi de korunur.

İzolosin, lösin ve valin içeren maş fasulyesi önemli bir protein kaynağıdır. Bu nedenle özellikle vejeteryanlar tarafından tercih ediliyor.

Maş fasulyesinin besin değeri oldukça yüksektir. Soğuk algınlığı, virüs ve döküntülere karşı bağışıklık sistemini de güçlendirir.