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Haberler Sağlık Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Binlerce yıl önce Eski Mısır'da kullanılan, zengin içerikli vitamin ve mineral deposu olan shea yağı ne işe yarıyor? Shea yağının faydaları nelerdir? İşte shea yağına ilişkin detaylar...

Afrika'da yetişen shea ağacının fındığının ezilmesi ile elde edilen bir yağ olan Shea yağı, yemek endüstrisinin yanında kozmetik sektöründe de kullanılıyor.

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SHEA YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Saçları kökten uca besleyen, nem desteği sağlayan ve güçlendiren Shea yağı, saçların daha hızlı uzamasına ve saç sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Kepek sorununa da iyi gelen Shea yağı, saçın kırılmasını da önler.

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SHEA YAĞI SAÇTA NASIL KULLANILIR?

Saça doğrudan uygulanabilen Shea yağı ile saç diplerine masaj yapıp başınızda 1 saat bekletebilirsiniz. Daha sonra saçınızı bol su ve şampuanla yıkayarak iyice arındırmalısınız.

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SHEA YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Binlerce yıldır kullanılan shea yağı, güçlü nemlendirici bir etkiye sahiptir. Ayrıca içinde bulunan lupeol sayesinde yaşlanma belirtilerinin oluşumunu geciktirme etkisine sahip olduğu da söyleniyor

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Kızarmış, tahriş olmuş ve kuruluk nedeniyle çatlamış ya da genel olarak hassas yapılı olan cildi besler; sivilce ve akne oluşumunu önler. Düzenli kullanımda selülit ya da çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Shea yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SHEA YAĞI CİLDE NASIL UYGULANIR?

Shea yağını cilde doğrudan uygulayabilirsiniz. Ya da içerisinde shea yağı bulunan bakım ürünleri kullanabilirsiniz.

Ancak shea yağı her cilt tipine uygun olsa da kullanmadan önce alerji testi yaptırmanız faydalı olacaktır.

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