Anılarınızı korumak için hobi edinin

Neurology (AAN) dergisinde yayınlanan bir araştırmada demans açısından yüksek risk altındaki bireylerin, bu riski azaltmak için neler yapabileceklerini tespit edildiğini ve bunları yedi başlıkta topladıklarını kaydeden Dr. Ozan Akyürekli, Demans için risk altında bulunan kişilerin bu yedi öneriyi uygulamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

BU 7 ÖNERİYİ UYGULAYIN

SPOR YAPIN: Basit yürüyüşlerle de olsa doktorunuzun size önerdiği ölçüde düzenli sporu yaşam biçimi haline getirin.

SAĞLIKLI BESLENİN: Düzenli ve sağlıklı bir beslenme biçimini kendinize ilke edinin. Bu konuda doktorunuzun ve diyetisyeninizin tavsiyelerine uyun.

KİLO VERİN: Eğer vücut kitle indeksiniz ideal kilonuzdan fazlaysa kilo vererek ideal kilonuza ulaşmaya çalışın.

SİGARAYI BIRAKIN: Sigara içmek sadece demans riskini artırmaz.

Kardiyolojik ve solunum riskleriniz de için sigarayı bırakmalısınız.

KAN BASINCINIZIN DÜZENLİ OLMASINI SAĞLAYIN: Hangi tür tedavinin kullanıldığına bakılmaksızın, kan basıncının düşürülmesi ile daha düşük demans riski arasında büyük ölçüde doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bu yüzden düzenli takipleri ihmal etmeyin

KOLESTEROLÜNÜZÜ KONTROL ALTINDA TUTUN: Kolesterolün yüksekliği sağlıklı beslenme, egzersizle düşürülebilirken, kimi zaman ilaçla tedavi ediliyor. Yüksek kolesterol tedavisi için doktorunuzun tavsiyelerine uyun ve beslenme düzeninizi değiştirin.

KAN ŞEKERİNİN DÜZENLİ OLMASINI SAĞLAYIN: Kan şekeri dengesi beyin için çok önemli.

Eğer kan şekerinizin dengesi bozulursa beyniniz yeterli miktarda enerji alamaz ve dejenere olmaya başlar.

Özellikle diyabet hastasıysanız kan şekerinize daha fazla dikkat etmeniz sağlığınız açısından önem arz eder.

AİLE BAĞI ÖNEMLİ

"ADELAİDE Üniversitesi'ndeki tıp araştırmacılarına göre kalabalık ailelerde yaşayan insanların demanstan ölme riski daha düşük ve hastalığın ilerlemesi daha uzun süre engellenebilmektedir" diyen Dr. Ozan Akyürekli, "Böyle ailelerde hastaların genellikle düzenli yemek zamanları vardır, sohbet vardır, ilaçlarınızı alıp almadığını kontrol eden ve düzenli aktiviteyi teşvik eden aile üyeleri vardır. Ülkemizde aile bağları güçlü olduğundan bu durum bizlere aşina olmakla birlikte son yıllarda özellikle büyük kentlerde yalnız yaşayan insanların giderek artması da dikkat çekiyor. Özellikle gençlere tavsiyem anne ve babalarınızı ihmal etmeyin, onlarla sık sık vakit geçirin" dedi.