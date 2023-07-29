Kepçe kulak ameliyatları çocukların sosyal gelişimini artırıyor

Kulak şeklini ve çıkıntıyı düzeltmek için hem yetişkinlerde hem de çocuklarda doğru planlanan kulak estetiği alanında yapılan kepçe kulak ameliyatları ( Otoplasti) ile yüze bütünsel olarak yaklaşıldığın belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, kulak estetiği ile hastalar daha mutlu oluyor ve istedikleri görünüme kavuşuyorlar" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ

Kulak Estetiği Cerrahisi ya da başka bir deyişle kulak estetik ameliyatı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karas, " Yüzümüzde bulunan şekil bozukluğunu düzeltmek için yapılan bu cerrahide amaç, yüzün profiline uygun bir operasyon gerçekleştirmektir. Aynı zamanda doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir kulak estetiği yapılmasıdır. Kepçe kulak, çocukların okula başladıklarında; onların alay konusu olmalarına psikolojilerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Çocukların okul döneminde yaşadığı psikolojik sorunlar, ilerideki sosyal yaşantılarını da etkilemektedir. Bunun önüne geçebilmek için, önceden tedbir alınması gereklidir" dedi.

Kepçe kulak ameliyatlarının bir veya her iki kulağın başın ve yüzün büyüklüğü ve şekli ile daha orantılı olmasını sağladığını kaydeden Op. Dr. Cem Karas, " Bu ameliyat kulaklarınızı sabitleyebilir, yeniden şekillendirebilir, boyutlarını azaltabilir veya daha simetrik hale getirebilir. Kulaklarının görünümünü iyileştirmek isteyen ve fiziksel olarak sağlıklı olan bireyler otoplasti için iyi aday olabilir. Ameliyat beş ila altı yaş arasındaki çocuklarda da yapılabilir ve genellikle erken yaşta yapılması önerilir. Çoğu çocuk için, akran alayları çocuğun özgüvenine ve bakış açısına zarar verebilir.

20 DAKİKADA KULAK AMELİYATI

Psikososyal olarak, ilkokul çağından önce yapılan otoplasti, çocuğun benlik saygısı üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, yetişkinlerin de bu prosedürü seçmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır" dedi. Kısa saçlı erkekler, saçlarını toplamak isteyen yada özel bir davete topuz yaparak gitmek isteyen kadınların kepçe kulaklarından oldukça rahatsız olduğunu belirten Op. Dr. Karas, " Artık kepçe kulak deformitesini de düzeltmek eskiye göre çok daha kolay. İlerleyen tıp ile birlikte hem de lokal anestezi ile, hastane ve anestezi stresi yaşamadan bu sorunlar düzeltilebiliyor. Lokal anestezi ile kulaklarınız uyuşturulduktan sonra deformasyonun şekline göre yapılacak minik kesilerle ve sutur teknikleri ile istediğiniz görünüme kavuşuyorsunuz. Ameliyatın kolaylığı kadar, nekahat dönemide çabuk ve kolay. Artık eskisi gibi günlerce süre bandaj uygulaması da kullanılmıyor. Operasyon sonrasında sadece 1 gün kulak sargısı yapılıyor, sonra kulaklar tamamen açık kalabilir, belki birkaç gün daha sadece yatarken kulaklarınızın üzerine dönmemeniz için basit saç bandı kullanabilirsiniz. 5-6 gün sonra denize girebilir, gözlük takabilirsiniz.