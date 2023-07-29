  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

Tam bir probiyotik deposu olan yoğurt aynı zamanda iyi bir protein, kalsiyum kaynağıdır. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan yoğurdun içerisine tarçın eklerseniz bu fayda daha da artıyor. İşte şaşıp kalacağınız yoğurt tarçın karışımının yararları...

Tarçınlı yoğurdun en büyük faydalarından biri olarak yağ yakması görülür. Bundan dolayı kilo vermek isteyenlerin birincil tercihidir.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

TARÇINLI YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

TOKLUK HİSSİ YARATIR

Özellikle eğer geceleri çok acıkıyorsanız yatmadan önce bir kase tarçınlı yoğurt tüketebilirsiniz. Tarçınlı yoğurt yemek tok hissiyatı verir. Böylece fazla kilo almazsınız. Aşırı yemek yemekten kaçınır ve daha formda gözükürsünüz. Bundan dolayı tok hissiyatı yaratması açısından tarçınlı yoğurdu afiyetle yiyebilirsiniz.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Gün içerisinde sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşanabilmektedir. Bundan dolayı tatlı yeme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kan şekeri seviyesi yükselince tarçınlı yoğurt tüketebilirsiniz. Tarçınlı yoğurt hem faydalı hem de lezzetlidir. Bu şekilde kan şekeri seviyenizi dengeler. Açlık ya da kendinizi kötü hissetme gibi problemlerle karşılaşmazsınız.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

KOLESTEROLÜ DENGELER

Vücutta kötü kolesterol yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bundan dolayı kötü kolesterolün dengelenmesi açısından tarçını yoğurdun tüketimi son derecede önemlidir. Tarçınlı yoğurt kolesterole doğrudan etki eder ve kan basınç seviyesini dengede tutar. Böylece kolesterole bağlı olan rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

ZEKA GELİŞİMİNİ SAĞLAR

Ergenlik çağında ya da gelişme çağında olan çocukların zeka seviyesini yükseltmeleri açısından beyin sağlığına olumlu etkisi konusunda tarçınlı yoğurt tüketimi önemlidir. Uzman doktorlar tarafından da yapılan açıklamaya göre tarçınlı yoğurt tüketen çocukların zeka gelişimi seviyesinde önemli bir gelişim meydana gelir. Ayrıca tarçınlı yoğurt hafızayı da destekler. Hafızanın daha güçlü olmasını sağlar.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

YOĞURDA TARÇIN DÖKÜP YEMEK ZAYIFLATIR MI?

Bu sorunun cevabı kısaca evettir. Çünkü tarçınlı yoğurt en hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan mucizevi bir gıdadır. Özellikle yağ yakarak kilo vermek isteyenler için tarçınlı yoğurt biçilmiş kaftandır. Yatmadan önce bir kase tarçınlı yoğurt tüketerek zayıflamanıza yardımcı olabilirsiniz. Tarçınlı yoğurt bu şekilde hızlı bir yağ yakımını başlatacak ve uykuda bile yağ yakmaya devam edeceksiniz.

Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

Düzenli olarak spordan sonra ya da ara öğünlerinizde tarçınlı yoğurt tüketerek zayıflayabilir ve yağ yakabilirsiniz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA