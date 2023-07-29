Yoğurtla karıştırın! Öyle bir faydası var ki şaşıp kalacaksınız

ZEKA GELİŞİMİNİ SAĞLAR

Ergenlik çağında ya da gelişme çağında olan çocukların zeka seviyesini yükseltmeleri açısından beyin sağlığına olumlu etkisi konusunda tarçınlı yoğurt tüketimi önemlidir. Uzman doktorlar tarafından da yapılan açıklamaya göre tarçınlı yoğurt tüketen çocukların zeka gelişimi seviyesinde önemli bir gelişim meydana gelir. Ayrıca tarçınlı yoğurt hafızayı da destekler. Hafızanın daha güçlü olmasını sağlar.