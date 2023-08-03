Sağlık sektöründe hizmet açığı büyüyor

Sağlıkta hizmet alma ve randevu süreleri gittikçe uzuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yaz sezonunda bölgemize dışardan gelen kişi sayısının artması. Özellikle yazlık bölgelerde nüfus sayısı var olan sayının çok üstünde. Başta sağlık hizmetleri olmak üzere bölgemizde birçok alanda da ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların en başında sağlık, yol ve ulaşım geliyor. Büyük şehirlerde yaşam gittikçe de zor ve çekilmez hale geliyor. Bölgemizde artan nüfus sayısını da göz önüne alırsak günümüzde sağlığı en ön plana almalıyız. Çünkü sağlıkta ciddi randevu sıkıntıları var. Devlet hastanelerindeki aşrı yoğunluk talebi özel hastanelere olan ilgiyi de artırıyor. Peki özel hastaneler bu taleplere yeterince karşılık verebiliyor mu?

'YABANCILAR ARTTI'

İnsanlar daha hızlı ve daha kişisel hizmet almak için özel hastaneleri tercih edebilirler. Ancak, özel hastanelerdeki yabancı hasta sayısının artması, yerli hastalara randevu verme sürelerinin uzamasına yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için, özel hastane sayısının artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi önemli bir adım. Günümüz şartlarında özel hastanelere verilen katkı payları ile yatırım yapmaları biraz zor. Bu yüzden özeller, yabancı hastalara yöneliyor. Hem fiyatlar hem hekimlerimizin el becerileri gerçekten Avrupa'dan çok ileride. Devlet hastanelerinin yığılmalarını ve randevu sürelerinin uzamasını engellemek için Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılması gibi büyük ölçekli hastanelerin inşa edilmesi düşünülebilir. Bu tür hastaneler, geniş kapasiteleriyle daha fazla hastaya hizmet sunabilirler. Ekol Sağlık Grubu'nun Çiğli'deki kampüsüne ilave olarak 7 katlı, 90 yataklı Kadın Doğum Kliniğinin yanı sıra ciddi yatırımları var. Ayrıca İzmir'in kuzeyinde başta Kuzey Ege olmak üzere Bergama, Aliağa, Dikili, Edremit ve Çanakkale bölgesine onkoloji ünitesi, kanser tedavisi, tüp bebek, kalp damar cerrahisi gibi önemli bölümler hastalarımıza 25 branşta 44 uzman hekimle sağlık hizmeti verecek. 500 yataklı hastaneye dönüşecek olan Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Bayraklı Şehir Hastanesi'nden sonra en fazla yatak kapasitesine sahip hastanelerden birisi olacak.

KALİTE YÜKSELDİ

Bu ve bunun gibi yatırımlarla sağlık hizmetleri bir nebze nefes alabilir. Devletin özele teşviki, özel sektördeki yatırımları artıracak ve daha fazla sağlık hizmeti sunacak olanakları sağlayabilir. Rekabetin artmasıyla beraber hizmet kalitesinin yükselmesi ve randevu sürelerinin kısalması hedeflenebilir. Sağlık sektörü, her ülke için önemli bir alan olduğundan, bu tür sorunların zamanında ele alınması gereklidir. Bölgemizin gelişmesi ve de sağlık turizmini devamlılığı için sektöründeki gelişmeler ve yerli hastaların ihtiyaçlar düzenli olarak takip edilmeli diye düşünüyorum.