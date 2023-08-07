Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron bitkisi ürünü olan sarı kantaron yağı yapmak istiyorsanız önce kantaron otunun çiçeklerini toplamanız gerek. Daha sonra onları güneşe koyarak kurutmalısınız. Çiçekleri sapından koparın. Daha sonra kavanoza koyarak zeytinyağı ile karıştırın. Kavanozun ağzını tülbentle kapatabilirsiniz. 5 gün bekledikten sonra kapakla sıkıca kapatıp 45 gün daha bekletin. Çiçeğin özünü alana kadar beklemiş olacağız. Rengi koyulaşınca da zaten anlamış olacaksınız.