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Haberler Sağlık Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Aktarlarda satılan ve oldukça popüler olan sarı kantaron yağının insan sağlığı için birçok faydası vardır. Peki sarı kantaron yağı ne işe yarar? Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

HABER MERKEZİ

Sarı kantarondan elde edilen yağ insanlığın yararına birçok farklı alanda kullanılır. Peki sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Sarı kantaron yağının faydaları aslında saymakla bitmiyor. Alternatif tıp alanında da kullanan bu bitki türünün yağı bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. Sarı kantaron yağı ne işe yarar? İşte sarı kantaron yağının faydaları:

Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir.

Pürüzsüz ve canlı bir görünüş sağlar.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla savaşır.

Deri üzerinde oluşan enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır.

Ayak mantarına iyi gelir.

Deride oluşan enfeksiyonları iyileştirir.

Herper virüsünün neden olduğu yaraları iyileştirir.

Aknelerden kalan izleri yok eder.

Pişik sorununu çözer.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Egzama sorununu giderir.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Sindirimi hızlandırır.

Böbrekleri korur.

Vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının korunmasını sağlar.

Saç derisinde oluşan pullanma, kepek ve egzama sorunlarını giderir.

Saç dökülmesini önler.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron bitkisi ürünü olan sarı kantaron yağı yapmak istiyorsanız önce kantaron otunun çiçeklerini toplamanız gerek. Daha sonra onları güneşe koyarak kurutmalısınız. Çiçekleri sapından koparın. Daha sonra kavanoza koyarak zeytinyağı ile karıştırın. Kavanozun ağzını tülbentle kapatabilirsiniz. 5 gün bekledikten sonra kapakla sıkıca kapatıp 45 gün daha bekletin. Çiçeğin özünü alana kadar beklemiş olacağız. Rengi koyulaşınca da zaten anlamış olacaksınız.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

SARI KANTARON ZARARLARI

Sarı kantaron yağını kronik hastalığı bulunan kişiler kullanmadan önce uzman doktora başvurmalıdırlar. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ilaç kullananlar bu yağı kullanması tavsiye edilmez. Besin alerjisi gibi yan etki gösterdiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

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