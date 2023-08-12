Deniz börülcesinin faydaları nelerdir?

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI

Yüksek protein ve antioksidan bölümleriyle, deniz börülcesi diyabet ve kalp hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olabilir. Isı çarpmalarını ve ateşi de önleyebilirler. Çalışmalar ayrıca bu baklagillerin antikanser özelliklerini göstermektedir.

Deniz börülcesinin tohumları, filizleri ve kabuklarındaki proteinler ve polifenoller potansiyel antioksidan aktivite gösterir. Vücudunuzda peroksit ve süperoksit iyonları gibi serbest radikalleri temizleyebilirler.

Her şeyden önce, deniz börülcesi, soya fasulyesi ekstrelerinden önemli ölçüde daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu nedenle, serbest radikal birikiminin neden olduğu çeşitli kronik bozuklukları (kanser gibi) önleme potansiyeline sahiptirler.

Sıcak çarpması, dehidrasyon ve sinirlilik ile karakterizedir. Bu, yetersiz sıvı alımının ve ter yoluyla aşırı su / sıvı kaybının bir sonucu olabilir. Yaz aylarında bir diğer kritik gelişme, vücudunuzda reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikmesidir.

Bunun nedeni, yaz sıcağının vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji verimini en üst düzeye çıkarmak için yüksek bir metabolik hız gerektirmesidir. Bu olaylar sonuçta kimyasal bir dengesizliğe yol açar