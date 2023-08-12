Deniz börülcesinin faydaları nelerdir?

Deniz börülcesinin faydaları saymakla bitmiyor. İnsan sağlığına yararlı olduğu söylenilen deniz börülceyi neye iyi geliyor?
Deniz börülcesinin faydaları saymakla bitmiyor. İnsan sağlığına yararlı olduğu söylenilen deniz börülceyi neye iyi geliyor?
DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI
Yüksek protein ve antioksidan bölümleriyle, deniz börülcesi diyabet ve kalp hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olabilir. Isı çarpmalarını ve ateşi de önleyebilirler. Çalışmalar ayrıca bu baklagillerin antikanser özelliklerini göstermektedir.
Deniz börülcesinin tohumları, filizleri ve kabuklarındaki proteinler ve polifenoller potansiyel antioksidan aktivite gösterir. Vücudunuzda peroksit ve süperoksit iyonları gibi serbest radikalleri temizleyebilirler.
Her şeyden önce, deniz börülcesi, soya fasulyesi ekstrelerinden önemli ölçüde daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu nedenle, serbest radikal birikiminin neden olduğu çeşitli kronik bozuklukları (kanser gibi) önleme potansiyeline sahiptirler.
Sıcak çarpması, dehidrasyon ve sinirlilik ile karakterizedir. Bu, yetersiz sıvı alımının ve ter yoluyla aşırı su / sıvı kaybının bir sonucu olabilir. Yaz aylarında bir diğer kritik gelişme, vücudunuzda reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikmesidir.
Bunun nedeni, yaz sıcağının vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji verimini en üst düzeye çıkarmak için yüksek bir metabolik hız gerektirmesidir. Bu olaylar sonuçta kimyasal bir dengesizliğe yol açar
Kolesterol seviyelerini ve kalp sağlığını koruyabilir.
Filizlenen baklagillerdeki proteinler, lipit metabolizmasını kontrol etmeye yardımcı olur. Deniz börülcesi filizleri ve çimlenme tohumları bu proteinlerle doludur. Bu baklagiller, sisteminizdeki toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltır.
Pişmiş ve bütün deniz börülcesi de benzer lipit düşürücü etkiler göstermiştir. Karaciğer, kalp ve kan damarlarında lipit birikimini / birikmesini önlerler. Antioksidan etki, serbest radikallerin bu organlarda birikmiş kolesterol üzerine etki etmesini engeller
DENİZ BÖRÜLCESİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
Deniz börülcesinin içerdiği mineraller sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, kükürt, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, manganez ve bakırdır.
95gr deniz börülcesi 126 kaloridir.
%51 Karbonhidrat
%23 Protein
%26 Yağ içermektedir.
DENİZ BÖRÜLCESİNİN ZARARLARI
Deniz börülcesinin zararları hakkında çok az bilgi vardır veya bilimsel olarak hem Türkiye'de hem de dünyada hiç güvenilir bilgi yoktur. Vücudunuza zarar verebilecek anti-besin maddeleri ve östrojen benzeri fitosteroller içerirler. Ancak araştırmacılar, yan etkileri hakkında herhangi bir ciddi problem olmadığını söylüyorlar.
Ancak, bunların güvenli olduğunu varsaymayın ve eğer bir hastalığınız varsa doktorunuz ile konuşmadan deniz börülcesi tüketmeyin.
DENİZ BÖRÜLCESİ ZAYIFLATIR MI?
Deniz börülcesi düşük kaloridir, ancak lezzetlidir. Obezite riskini artıran faktörler olan inflamasyonu ve kan şekeri düzeylerini azaltan antioksidanlar açısından zengindir.
Araştırmalara göre deniz börülcesi, stres hormonlarını inhibe ederek açlık ve yağ depolanmasını azaltmaya da yardımcı olabilir. Çalışmalar, deniz börülcesinin adipogenezi (adipositlerde veya yağ hücrelerinde lipid birikimi) inhibe ettiğini göstermektedir.
DENİZ BÖRÜLCESİ NASIL PİŞİRİLİR?
Bol suda yıkadığınız deniz börülcelerini, yine büyük bir tencere içinde bol suda haşlamalısınız. Tuzlu bir ot olan deniz börülcesine asla tuz eklemeyin. Ortalama olarak 15 dakika da haşlanan börülcelerini, ocağınızdan alın soğuk ya da buzlu su içine atın. Böylece hem deniz börülcesinin rengi korunur, hem de pişmesini sona erdirmiş olursunuz. Soğuyan deniz börülcelerini, iyice süzdükten sonra, dal kısmından tutun, üstündeki yeşil kısımlarını sıyırarak bir kase içine alın.
DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ
MALZEMELER
3 diş sarımsak
1 demet deniz börülcesi
SOSU İÇİN
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
1 domates
HAZIRLANIŞI:
Temizlenmiş deniz börülcelerine karabiber, limon suyu, dövülmüş sarımsak, sirke ve zeytinyağı ekleyin ve bunlarla birlikte karışımı iyice harmanların. Salatanın üstünü ve kenarlarını küp şeklinde doğranmış taze domates ile servisi için süsleyin.