İzmir'de 'change' şüphesi araçlarla mücadele: İz ekibi deşifre ediyor

ÖNCE SAHTECİLİK YOLU TESPİT EDİLİYOR



İz İnceleme Şubesi'nde görevli başkomiser Özge Özdemir, araç incelemelerinin soruşturmaların aydınlatılması açısından önem taşıdığını söyledi.



Her incelemenin kendi içinde farklılık gösterdiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:



"Bize araç geldikten sonra aracın üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle hangi sahtecilik yolunun kullanıldığının tespitini yapıyoruz. Kaynak nakil ya da tamamen üzerini kazıyarak tahrifat yapılmış olabiliyor. Buna göre kimliğini ortaya çıkarabilmek için neler uygulayabiliriz, araca da zarar vermeden neler yapabiliriz, öncelikle bu çalışmayı yapıyoruz. Varsa herhangi bir vurma numara, başka bir numaranın kaynak nakil yoluyla içine yedirilmesi, bunun da tespitine yönelik yaptığımız kimyasal aşındırma yöntemleri var. Bununla gerçek numarasını gün yüzüne çıkarmış oluyoruz."