Diyette aşure yenir mi?

Her yıl Muharrem ayının onuncu günü, geleneksel aşure zamanının geldiğini bize müjdeler. Bu yıl 28 Temmuz Cuma günü başlayan aşure dağıtımları 16 Ağustos'a kadar sürecek. Bu zamanda sofralar, çeşitli malzemelerle dolu kazanlarda pişirilen aşure ile doluyor ve bu aşureler eşle, dostla ve komşuyla paylaşılmak üzere dağıtılıyor. Aşure, sadece lezzetli bir tatlı değil aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve birlikte olma duygularını da yücelten bir gelenektir. Hatta geleneksel bir tatlı olmanın ötesinde, sağlık açısından da pek çok faydası bulunan değerli bir besindir.

SAĞLIKLI İÇERİĞİNE BİR BAKIŞ

AŞURE, içeriğindeki çeşitli malzemeler sayesinde zengin bir besin değerine sahiptir. Bu malzemeler arasında buğday, nohut, fasulye, mercimek, pirinç gibi tahıllar ve baklagiller bulunur. Ayrıca kuru meyveler, fındık, ceviz, tarçın gibi malzemeler de tatlıya özgü lezzeti ve besin değerini artırır. Aşurede yer alan ana bileşenlerin sağlığa birçok faydası vardır.

BİTKİSEL PROTEİNLER VE LİF

AŞUREDE bulunan tahıllar ve baklagiller yüksek miktarda lif içerir, bitkisel protein kaynağıdırlar. Lifler sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi sağlar. Sindirim sürecini ve lifli bir beslenme kalp sağlığını destekler. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Bu lifli içeriği sayesinde aşure diğer tatlılara göre kan şekerini daha yavaş şekilde yükseltir. Baklagillerden özellikle aşurede kullanılan nohut ve fasulye, yüksek kalitede bitkisel protein kaynaklarıdır. Proteinler vücut onarımında, kas gelişiminde ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında önemli rol oynar. Aşuredeki bitkisel bileşenler ve düşük yağ içeriği kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir bu da kalp sağlığını olumlu etkileyebilir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

AŞURE içerdiği kuru meyveler ve fındık, fıstık, ceviz gibi malzemeler sayesinde çeşitli mineraller ve vitaminlerden de zengindir. Bu besin öğeleri vücut fonksiyonları için gereklidir ve genel sağlığı destekler. Mineraller ve vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Bu sayede vücut hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir. Aşurenin üzerine atılan tarçın gibi baharatlar antioksidan içeriğini artırır. Antioksidanlar hücresel hasarı önler, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Yine üzerine eklenen fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar, sağlıklı yağlar açısından zengin olup, kalp sağlığını destekler.

AŞURENİN KALORİSİ

SAYDIĞIM tüm faydalı özelliklerine rağmen aşurenin içeriği dolu dolu bir tatlı olmasından dolayı kalorisi de fazladır. O yüzden porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmekte yarar vardır. Her evde farklı malzemeler kullanılarak yapılan aşurenin net bir kalorisini söylemek zor olsa da 1 kâse yani ortalama 110 g aşure yaklaşık 350 kaloridir. Diyet yapanlar bu dönemde 1 kâse aşure tüketmek isterlerse 1 porsiyon et, 1 porsiyon ekmek, 2 porsiyon meyve haklarını listeden çıkartmalıdırlar. Diyetine rafine şeker eklemek istemeyenler ise meyve, bal veya pekmezden faydalanarak kendilerine diyet aşure yapabilirler. Sizler için bir diyet aşure tarifini buraya bırakıyorum.

DİYET AŞURE TARİFİ

■ 1 su bardağı aşurelik buğday ■ 1 çay bardağı pişmiş nohut ■ 1 çay bardağı pişmiş kuru fasulye ■ 5 adet pişmiş kuru kayısı ■ 5 adet pişmiş gün kurusu ■ 2 çorba kaşığı kuru üzüm ■ 3 adet karanfil ■ 5 tatlı kaşığı bal ■ 7 su bardağı su ■ 2 adet orta boy ceviz ■ 5 adet çiğ fındık ■ 3 tatlı kaşığı tarçın ■ Nar

YAPILIŞI: İlk önce 1 su bardağı kadar buğdayı eğer düdüklü tencere kullanacaksanız 20 dakika, normal tencere kullanacaksanız 40-45 dakika boyunca üstünü geçecek kadar su ile pişirin. Daha sonra tencereye 7 bardak daha su ilave edin ve buğdaylar koyulaşana kadar pişirmeye devam edin. Bir gece önce suya koyulmuş nohut ve fasulyeleri tencereye ilave edin. 20 dakika daha pişirdikten sonra ateşten alın. Soğuduktan sonra içerisine bal ve kuru meyveleri ilave edin. Ceviz, fındık, nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz. Püf noktası: Bal kesinlikle pişme aşamasında değil sonradan eklenmelidir. Herkese afiyet olsun.