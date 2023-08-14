  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Deride kolajeni artıran uygulamalar

Deride kolajeni artıran uygulamalar

HABER MERKEZİ
Deride kolajeni artıran uygulamalar
Dermatolog Hacer Köksal, yaşla birlikte vücudun daha az kolajen üretmesinin kırışıklıklara ve sert eklem gibi çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi. Ağızdan alınan kolajen takviyelerini ise vücudun en çok ihtiyacı olan organda kullandığını belirten Uzm. Dr. Köksal, "Kolajen takviyesinin vücutta nerede kullanılacağı belirlenemez. Kas ve kemiklerin kolajene daha çok ihtiyacı varsa alınan takviyenin faydası ciltte pek görülmez. Mikro iğneleme, mezoterapi, fraksiyonel lazer ve radyo frekans uygulamalarıyla deride kolajenin sentezini ve miktarını artırabiliyoruz" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA