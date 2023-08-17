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Haberler Sağlık Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Türk mutfağının çokça tüketilen asma yaprağı, mineral ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Günümüzde sigarayı bırakmak amacıyla da kullanılan asma yaprağının faydaları nelerdir? İşte asma yaprağına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

A vitamini, çinko, demir gibi pek çok vitamin ve minerale sahip olan asma yaprağı mutfaklarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca da çok faydalı...

Asma yaprağının faydaları nelerdir?

ASMA YAPRAĞININ FAYDALARI

Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığın azalmasını sağlar.

Sarılığa karşı tedavi edicidir.

Rahim kanamalarını durdurur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Toplardamarların güçlenmesini sağlar.

Asma yaprağının faydaları nelerdir?

İçeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığı için faydalıdır.

Midede oluşan iltihaplara iyi gelir.

Demir içeriği sayesinde anemiye iyi gelir.

Bacak damarlarının şişmesini önler.

Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Hemoroit ve varis tedavisinde tedavi edicidir.

Midede oluşan iltihaplar için faydalıdır.

İshali keser.

Asma yaprağı şırası bağırsak yaralarına iyi gelir.

Antimikrobik özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.

Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Saçın daha güçlü bir şekilde uzamasını sağlar, kepeklenmeyi ve dökülmeyi engeller. Asma dalları budandıktan sonra içerisinden akan sıvı saçları yıkama suretiyle bu amaç için kullanılabilir.

Asma suyunu içmek böbrek taşlarını döker.

Günde bir fincan tüketilen asma yaprağı suyu kilo vermeye yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

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