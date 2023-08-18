Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NELER YAPILIR?

SAÇ MASKESİ

Saçlar şampuanlanıp durulandıktan sonra ıslak saç tellerine bir miktar sürdükten sonra beş dakika bekletirlir. Ardından durulanır. Saça sürelen hindistancevizi yağı saçları nemlendir ve daha parlak bir görüntü sağlar.

DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

Özellikle kış aylarında kurumuş ve çatlamış dudaklar için etkili bir çözüm olan hindiztancevizi yağı çatlamış dudakları doğal yollarla tedavi eder. Küçük bir lens kutusuna hindistan cevizi yağı koyulabilir.