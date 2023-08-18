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Haberler Sağlık Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

Son yıllarda oldukça popülerleşen, sağlık açısından da oldukça faydalı olan, kozmetik alanında sıkça kullanılan, tropikal bir meyve olan hindistan cevizi yağıyla da şifa dağıtıyor. Peki hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı ile neler yapılır? İşte hindistan cevizini yağını kullanabileceğiniz alanlar...

HABER MERKEZİ

Hindistan cevizi yağı, çiğ ve olgun hindistan cevizinden elde edilen yenilebilir bir yağ. İnsan sağlığı için de çok yararlı.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

İçeriği bakımından zengin olduğu için farklı alanlarda kullanıma uygun olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda anti bakteriyeldir.

Yemek ve tatlılarda kullanabilen hindistan cevizi yağını doğal bir kozmetik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hormonları dengeler.

Saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

Sindirim sistemini düzenler.

Selüliti azaltır.

Trioit ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini azaltır.

Kolesterolü dengeler.

Kan şekerini dengeler.

Yağ yakar.

Enerjiyi artırır.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NELER YAPILIR?

SAÇ MASKESİ

Saçlar şampuanlanıp durulandıktan sonra ıslak saç tellerine bir miktar sürdükten sonra beş dakika bekletirlir. Ardından durulanır. Saça sürelen hindistancevizi yağı saçları nemlendir ve daha parlak bir görüntü sağlar.

DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

Özellikle kış aylarında kurumuş ve çatlamış dudaklar için etkili bir çözüm olan hindiztancevizi yağı çatlamış dudakları doğal yollarla tedavi eder. Küçük bir lens kutusuna hindistan cevizi yağı koyulabilir.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

GÜNEŞ KREMİ

Hindistan cevizi yağı aynı zamanda doğal bir güneş kremi. Güneş yanığından etkilenen bölgelerinize uyguladığınızda acıyı hafifletir ve cildinizin iyileşmesini hızlandırır.

GÖZ ALTI KREMİ

Göz altında oluşan ince çizgiler, şişkinlik ve koyu renk halkalar için hindistan cevizi yağı doğal bir tedavi çözümü. Göz altına sürülen bir miktar hindistan cevizi yağı cildi tazeler.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

Hindistancevizi yağının küçük bir miktarı göz makyajını sıvılaştırarak silinmesini kolaylaştırır. Üst ve alt göz kapaklarınıza dairesel hareketlerle sürülen hindiztan cevizi yağı makyajı kolayca çıkarır.

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