Yumurtadaki tehlike!

Son günlerde gündemde yumurtayla ilgili haberler görmeye başladık. Bu haberler Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi'nin Türkiye'den ithal edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde bulunduğunu açıklaması ile ortaya çıkmıştı.

Yapılan açıklamalara göre sınırdaki kontrollerde Türkiye'den alınan 5 parti yumurtada "Nitrofuran" isimli kanserojen bir madde tespit edildi. Bu madde hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir. Nitrofuranın kanseri tetikleyebileceği ve hormonal bozukluklara neden olabileceği düşünülmektedir.

Bu maddenin haşlama, ızgara, mikrodalga gibi pişirme yöntemleri ile parçalanması da oldukça zordur.

BU MADDE YASAKLANMIŞTI

Nitrofuran içeren antibiyotiklerin Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 2016 yılından beri gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda kullanılması yasaklanmıştı.

Buna rağmen yumurtada bu maddeye rastlanması ise insanları tedirgin etti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine birçok insan yumurta tüketmekten kaçınmaya başladı. Hatta bazı uzmanlar yumurta tüketilmemesi konusunda kişileri uyarmaya yöneldi. Yumurta sağlık için birçok yararı bulunan hatta anne sütünden sonra biyoyararlanımı en yüksek olan protein kaynağıdır.

Aynı zamanda vücuda iyi bir tokluk sağladığı için diyet sürecini de destekler. Yapılan çalışmalar yumurta ile kahvaltı yapanların eşdeğer kalori içeren başka bir kahvaltı yapan kişilere kıyasla gün içerisinde daha az kalori alımı gerçekleştirdiğini göstermektedir. Yayılan bu kötü haberler ve yaşadığımız endişelerden sonra yumurtayı hayatımızdan tamamen çıkartmak yerine gelin sağlıklı bir yumurta seçerken nelere dikkat etmeliyiz bunu konuşalım.

NASIL SAKLANMALI?

Yumurtaların tazeliğini korumaları için 5 dereceden daha düşük sıcaklıkta saklanmaları gerekir. Oda sıcaklığında ya da 12 dereceden yüksek sıcaklıkta satılan yumurtaların bozulma riski git gide artmaktadır.

Yumurtaları satın aldıktan sonra da soğuk zinciri bozmadan evde de buzdolabında saklamaya özen gösterin. Aynı zamanda üzerinde bulunan gözeneklerden koku geçişi olabileceği için yumurtanın etrafında balık, sarımsak, temizlik malzemesi gibi koku salan ürünler bulunmamalıdır.

Satın almak istediğiniz yumurtanın serin bir yerde ve kokulu ürünlerden uzak bir şekilde muhafaza ediliyor olmasına da dikkat etmeyi unutmayın.

YUMURTA KODLARI

Yumurtanın üzerinde yazan sayılar ve harflerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Her yumurtanın kodunda ilk olarak 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere bir rakam ardından menşei ülke kodu ve yumurtanın hangi ilde üretildiğine dair şehir plaka kodu yer alır. "0 "rakamı ile başlayan yumurtalar organik yumurtalardır.

En güvenilir şekilde tüketebileceğiniz kimyasal madde ve antibiyotik içermeyen yumurtalardır.

Fakat bu yumurtalar serbest gezen tavuklardan oluşmak zorunda değildir.

Hem organik hem gezen tavuk yumurtası almak istiyorsanız 'organik gezen tavuk yumurtası' etiketi içeren ürünleri tercih etmelisiniz. "1"kod numaralı veya serbest dolaşan (free-range) yumurtalar tavukların belirli bir alanda serbestçe dolaştığı ve doğal davranışlarını sergilediği yumurtaları ifade eder. Ancak bu tanımın standartları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. "2" kod numarası ile başlayan yumurtalar cage-free olarak karşınıza çıkar. Bu yumurtalar tavuk çiftliklerinde kümes içerisinde kafessiz yaşayan tavuklardan elde edilir. Tavuklar kafeslerde tutulmaz ancak serbest dolaşan tavuklardan daha sınırlı bir alan içinde bulunurlar. Son olarak "3" kod numaralı yumurtalar tavukların kafeslerde tutulduğu geleneksel tavuk çiftliklerinden elde edilen yumurtaları ifade eder. Bu yöntem tavukların hareket kabiliyetini sınırlamaktadır.

En az tercih etmeniz gereken yumurta çeşididir.

Her zaman organik yumurta Organik yumurtalar, tavukların organik beslenmesi ve ilaç, hormon gibi kimyasallara maruz kalmaması şartları ile üretilir. Bu nedenle organik yumurtalar ilk tercihleriniz arasında olmalıdır. Organik, doğal veya sertifikalı ürünleri tercih ederken ürün etiketlerini dikkatlice okuyun ve mutlaka sertifikalara bakın. Ambalajın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım damgası ve/ veya organik yumurta üretimini denetleyen uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin damgalarının bulunduğundan emin olmalısınız. Bu kriterlere dikkat ederek bu denli kaliteli protein kaynağına beslenmenizde güvenle yer verebilirsiniz.

Kaynakça: https://www.dovemed.com/ healthy-living/wellness-center/ are-organic-eggs-healthier- regular-eggs/