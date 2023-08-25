Brüksel lahanası hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları nelerdir?

BRÜKSEL LAHANASI ZAYIFLAMAK İÇİN TÜKETİLİR Mİ?

Brüksel lahanasının 100 gramı sadece 36 kalori olarak bilindiği için diyet sebzesi olarak da geçiyor. C vitamini, antioksidan maddeler ve lif açısından zengin olan Brüksel lahanası, bağırsakların işleyişini hızlandırıyor.

Düzenli kullanımda sindirim sistemini de rahatlatan Brüksel lahanası, kilo verme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Yine de bu sebzenin çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Haftanın birkaç gününde tüketmek daha sağlıklı olarak görülüyor.