Tip 2 diyabet cerrahi ile tedavi edilebiliyor

Toplumda sıkça görülen diyabetin günümüzde cerrahi olarakta tedavi edilebildiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, şeker hastalarının çoğunluğunu oluşturan Tip 2 diyabet hastaları ise metabolik cerrahi için uygun hastalardır. Gelişen tıp ve teknoloji sayesinde metabolik cerrahi ameliyatları uygun hastalarda kapalı yöntemle başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir" dedi.

DİYABET NEDİR?

Diyabetin halk dilinde bilinen adıyla şeker hastalığının, vücutta pankreas isimli salgı bezinin yeterli miktarda insülin üretmemesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumu olduğunu belirten Op. Dr. Aydın Keskin, "Kişi, yediği besinlerden kana geçen glikozu yani şekeri kullanamaz ve sonuç olarak kan şekeri yükselir. Bir kişinin diyabetli olup olmadığı açlık kan şekeri veya oral glikoz tolerans testi ile ölçülür. Açlık kan şekeri 100-125 mg/dl olması gizli şeker sinyalidir. Açlık kan şekerinin 126 mg/dl ve daha yüksek olması diyabet tanısı koydurur" dedi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Diyabetin; herkeste ve her yaşta görülebileceğini belirten Op. Dr. Aydın Keskin, " Ailesinde diyabetli birey olanlarda, şişman kişilerde, 4 kg'dan daha ağır bebek doğurmuş kadınlarda ve stres altında yaşayan kişilerde diyabetin görülme riski daha yüksektir. Tip2 diyabeti ve kan şekeri yüksek olan bireylerde; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, açlık hissi, cilt yaralarının geç iyileşmesi, kuru ve kaşıntılı cilt, sık sık enfeksiyon geçirmek, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma görülür. Diyabet tedavi edilmezse kalpdamar hastalıkları, felç, böbrek ve ayak rahatsızlıkları, görme kaybı gibi hastalıkları da beraberinde getirmektedir" dedi.

BESLENME PLANI TEDAVİSİ

Diyabetin birinci basamak tedavi planında tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam tarzının değiştirilmesi olduğunu ifade eden Op. Dr. Keskin, " bunun yanında egzersiz programları ve ilaç kullanımı da yer almaktadır. Ancak tüm bu tedavi programlarına rağmen hastalık ilerleyici bir seyir gösterebilir. İşte bu durumda metabolik cerrahi yani diyabet cerrahisi bir tedavi alternatifi olarak gündeme gelebilir" dedi.

3-4 GÜNDE TABURCU OLABİLİR

Metabolik cerrahinin tüm diyabet türleri için uygun olmadığını kaydeden Op. Dr. Aydın Keskin, "Tip 1 diyabete sahip olan hastalara bu ameliyatın etkisi yoktur. Şeker hastalarının çoğunluğunu oluşturan Tip 2 diyabet hastaları ise metabolik cerrahi için uygundur. Vücut kile indeksi 35 ve üzeri olan kişiler cerrahi için uygundur. Ayrıca vücut kitle indeksi 30-35 aralığında olan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen diyabet hastaları metabolik cerrahi için uygun kişilerdir. Gelişen tıp ve teknoloji sayesinde metabolik cerrahi ameliyatları laparoskopik yani kapalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ameliyatın amacı mideye müdahalede bulunup iştahı azaltmak, gıda alımını kısıtlamak ve ilave olarak gıdaların ince bağırsağın son kısmına ulaşmasını sağlayacak kestirme yollar yapılmasıdır. Hastalar ortalama 3-4 gün içinde hastaneden taburcu olurlar ve günlük hayatlarına geri dönebilirler. Hastalar en az 2 yıl boyunca deneyimli bir ekip tarafından takip edilmelidir" şeklinde konuştu.