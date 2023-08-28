Kızılcık neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

Kızılcık oldukça buruk ve ekşi bir meyvedir. Bu özelliği dolayısıyla diğer meyveler gibi doğrudan tüketilmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle de kızılcıktan çeşit çeşit ürünler elde edilmekte, kızılcık da bu şekillerde afiyetle ve severek tüketilebilmektedir.