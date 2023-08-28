Kızılcık neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Anadolu'nun bazı yerlerinde şeytan aldatan, kiren, ergen ismi de verilen ve ülkemizde Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgesinde yetişen kızılcığın faydaları nelerdir?
İçeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyvedir.
Kızılcık suyunun böbrek taşını düşürmede etkili olduğu bilinmektedir. Melatonin hormonu içerir. Bu özelliği sayesinde uykunun düzene girmesinde rol oynar. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin problemlerinin giderilmesinde etkilidir. İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde diş ve diş eti sağlığı için oldukça yararlıdır. İltihap giderici özelliği vardır. Vücuttaki iltihapların atılmasını sağlarken yara ve yanıkların daha çabuk iyileşmesinde de görev alır.
Bünyesinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde cildi güzelleştirirken yaşlanma etkilerinin en aza indirgenmesini sağlar. Lif oranı yüksektir. Bu sayede bağırsak sağlığı için önemli besin maddeleri arasında yer alır. Kızılcıkta yer alan salik asit kandaki pıhtılaşmanın engellenmesini sağlar. Bu sayede kızılcık tüketimi kanda pıhtılaşma gelişmesi riskinin azalmasını sağlar .İdrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde ve iyileşmesinde etkin rol oynar. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığına iyi gelir.
KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?
Kızılcık oldukça buruk ve ekşi bir meyvedir. Bu özelliği dolayısıyla diğer meyveler gibi doğrudan tüketilmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle de kızılcıktan çeşit çeşit ürünler elde edilmekte, kızılcık da bu şekillerde afiyetle ve severek tüketilebilmektedir.
Kızılcıktan reçel, kızılcık ekşisi, hoşaf, kızılcık ezmesi, kızılcık suyu, kızılcık marmelatı hatta kızılcık tarhanası gibi ürünler elde edilmektedir. Bunların bazıları ilave şeker içermezken bazılarına da şeker ilave edilerek tatlandırılmaktadır. Fakat bazı kişiler meyve halinde de kızılcığı severek tüketmektedir.
KIZILCIK ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?
Kızılcığın içeriğinde bulunan maddeler sayesinde şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Araştırmalar sonucunda kızılcığın şeker hastalarının şikayetlerini azalttığı bulgularına erişilmiştir. Düşük şeker oranıyla şeker hastalığına sahip kişilerin tüketebileceği meyveler arasında da yer almaktadır. Fakat şeker hastalığına sahip kişilerin kızılcıktan elde edilen ürünleri tüketirken ilave rafine şeker içermemesine dikkat etmeleri gerekmektedir.