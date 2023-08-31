Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Tam bir antioksidan olan, vitamin ve mineral içeriği ile insan sağlığına en faydalı meyvelerden narın kabuğunu sakın çöpe atmayın!
Tam bir antioksidan olan, vitamin ve mineral içeriği ile insan sağlığına en faydalı meyvelerden narın kabuğunu sakın çöpe atmayın!
NAR KABUĞUNUN FAYDALARI
Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur.
Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.
İshalin durmasında etkilidir.
Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.
Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Diş eti iltihaplarını iyileştirmede yardımcıdır.
Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.
Gribal hastalıklara iyi gelir.
Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.
Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.
Saç derisini besler, kepek oluşumunun önüne geçer ve saça ışıltı katar.
Kan değerlerinin yükselmesinde yardımcıdır.
Enerji verici özelliğe sahiptir.
Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasında yardımcıdır.