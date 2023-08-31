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Haberler Sağlık Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Narın kabuğu nar ve nar suyu kadar faydalıdır. Sakın çöpe atmayın! İçerisinde B ve C vitamini barındıran tam bir şifa kaynağı olan narın kabuğunun bilinmeyen faydaları nelerdir? İşte nar kabuğunun bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

Tam bir antioksidan olan, vitamin ve mineral içeriği ile insan sağlığına en faydalı meyvelerden narın kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur.

Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.

Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

İshalin durmasında etkilidir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Kalp krizi riskini azaltır.

Diş eti iltihaplarını iyileştirmede yardımcıdır.

Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.


Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Gribal hastalıklara iyi gelir.

Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.

Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

Saç derisini besler, kepek oluşumunun önüne geçer ve saça ışıltı katar.

Kan değerlerinin yükselmesinde yardımcıdır.

Enerji verici özelliğe sahiptir.

Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasında yardımcıdır.

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