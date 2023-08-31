Kabuğunu atmayın! Bakın nelere iyi geliyor...

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur.



Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.



